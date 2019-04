Policijske uprave osječko – baranjske

3. travnja od 0 do 24 sati

akciju pojačanog 24-satnog nadzora

Područje Postaje prometne policije Osijek

Područje Policijske postaje Belišće

Područje Policijske postaje Đakovo

Područje Policijske postaje Beli Manastir

Područje Policijske postaje Našice

Područje Policijske postaje Donji Miholjac

Tekst: PU osječko baranjska

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Najava:

Na području čitavepolicijski službenici provodit ćebrzine kretanja vozila.U provođenje akcije uključeni su i građani, koji su predložili lokacije na kojima žele da se nadzire brzina kretanja vozila.00,00-01,00 sati Osijek, Vinkovačka 44 - Osijek, Kralja Petra Svačića 4001,15-02,15 sati Osijek, Sv. L. B. Mandića 33 – Osijek i Cara Hadrijana – K. P. Svačića02,30-03,30 sati Osijek, I. Gundulića 69 - Osijek, Kneza Trpimira03,45-04,15 sati Osijek, J. J. Strossmayera - Osijek, Europske Avenije 1204,30-05,30 sati Osijek, Svetog L. Bogdana Mandića - Osijek, Biljska cesta 7305,45-06,45 sati Livana, Omladinska 3 - Osijek, Gacka07,30-08,30 sati Nemetin, cesta Osijek- Tenja08,45-09,45 sati Bijelo Brdo, Nikole Tesle - Tenja, Osječka 14009,00-10,00 sati Erdut, Kolodvorska - Osijek, Vinkovačka, nadvožnjak Jadranske10,15-11,15 sati Sarvaš, Osječka, - D2 (ugibalište smjer zapad-istok)12,15-13,15 sati Osijek, Vukovarska 316 - Livana, Omladinska 13613,30-14,30 sati Višnjevac, Bana Jelačića 190 - Čepin, Kralja Tomislava 9914,45-15,45 sati Josipovac, Osječka 112c - Ivanovac, Duga 9616,00-17,00 sati Josipovac, Nova Dalmacija – Ernestinovo i V. Nazora - BP Tifon17,15-18,15 sati Višnjevac, Bana Jelačića 179 - D 518 Ernestinovo-Antunovac19,00-20,00 sati Višnjevac, Bana Jelačića 190 - Livana, Omladinska 13620,15-21,15 sati Josipovac, Osječka 112 - Čepin, Kralja Zvonimira 1521,30-22,30 sati Višnjevac, Bana Jelačića 179 - Vuka, Osječka(kod groblja)22,45-24,00 sati Osijek, J. J. Strossmayera (Konzum) - Čepin, Osječka 11400,10-01,10 sati D-34, Belišće - Veliškovci01,20-02,20 sati D-34, Šag - Petrijevci02,30-03,30 sati D-2, Bizovac, Kralja Tomislava03,40-04,40 sati ŽC-4060, Ladimirevci - Bizovac04,50-05,50 sati Valpovo, Bana Josipa Jelačića06,15-07,15 sati Valpovo, Matije Gupca07,25-08,25 sati Bocanjevci, Matije Gupca08,35-09,35 sati Ivanovci, Petra Preradovića09,45-10,45 sati Ladimirevci, Đuke Maričića (prema Satnici)10,55-11,55 sati Bizovac, Valpovača ulica13,00-14,00 sati Bizovac, Kralja Tomislava14,15-15,15 sati Petrijevci, Stjepana Radića15,25-16,25 sati, Šag, Braće Radića16,35-17-50 sati Valpovo, Osječka ulica18,15-19,15 sati Valpovo, Matije Gupca19,25-20,25 sati Ivanovci, Petra Preradovića20,35-21,35 sati Harkanovci, Matije Gupca21,45-22,45 sati Ladimirevci, Đuke Maričića22,55-00,00 sati Bizovac, Valpovačka ulica00,00 do 02,00 sati Đakovo, Ante Starčevića02,30 do 04,00 sati Đakovo, Nikole Tesle04,05 do 05,30 sati Đakovo, Petra Preradovića06,30 do 08,00 sati Đakovo, Franje Račkog08,05 do 10,00 sati Budrovci, Stanka Lehote10,35 do 12,00 sati Đakovo, Biskupa A. Mandića12,05 do 13,30 sati Selci Đakovački, Vladimira Nazora14,30 do 15,30 sati Đakovo, Dragutina Domjanića15,35 do 17,00 sati Gorjani, Grčka ulica,17,35 do 19,30 sati Ivanovci Đakovački, Đakovačka ulica19,35 do 21,30 sati Široko Polje, Đakovačka ulica22,30 do 00,00 sati Đakovo, Andrije Hebranga06,00-07,10 sati D-7 Beli Manstir, Osječka07,20-08,40 sati D-7, Ciglana08,45-09,50 sati Suza, Maršala Tita10,45-12,00 sati Grabovac, Ulica Republike12,15-13,30 sati Grabovac - Kneževi Vinogradi14,10-15,15 sati Uglješ, Glavna15,30-16,15 sati D7, Švajcarnica - ulaz u naselje Čeminac16,30-17,15 sati D7, Zapadna obilzanica18,00-18,45 sati Bilje, Kralja Tomislava19,00-19,50 sati Darda, Osječka20,00-21,30 sati Kozarac, Međimurska22.00-22,50 sati Bilje, Kralja Tomislava23,00-24,00 sati Švajcarnica, D. Tadijanovića00,00-01,00 sati Koška01,10-02,10 sati Vukojevci, B. Radića02,50-03,50 sati Jelisavac, Ivana Brnjika Slovaka04,00-05,30 sati Podgorač06,10-08,00 sati Našice, V. Lisinskog kod stanice za tehnički pregled08,10-09,10 sati Ceremošnjak09,30-10,30 sati Razbojište, Ulica braće Radića11,00-12,00 sati Našice, J. J. Strossmayera (od raskrižja Ul. Ivana Mažuranića prema Markovcu Našičkom)12,10-13,30 sati Našice, kralja Tomislava (od kružnog toka prema Zoljanu)14,10-16,00 sati Seona16,10-17,30 sati Donja Motičina17,40-18,30 sati Feričanci, Feričeva19,00-20,00 sati Vučjak Feričanački20,10-21,30 sati Feričanci, Ul. Dore Pejačević od kućnog broja 193-17522,10-23,00 sati Našice, V. Lisinskog23,10-00,00 sati Razbojište, braće Radića, niže od crkve00,00 do 01,30 sati Beničanci, Ulica I. Lole Ribara01,45 do 03,30 sati Magadenovac, Glavna ulica03,45 do 05,00 sati Rakitovica, Ulica Venoševa05,15 do 07,00 sati Donji Miholjac, Kolodvorska ulica00,00 do 01,30 sati Črnkovci, Ulica K. A. Stepinca01,45 do 03,00 sati Podravski Podgajci, Ulica V. Nazora03,15 do 04,30 sati Sveti Đurađ, Ulica A. Radića04,45 do 06,00 sati Donji Miholjac, obilaznica.07,00 do 09,00 sati Črnkovci, Ulica K. A. Stepinca - Beničanci, Ulica I. L. Ribara09,15 do 11,00 sati Podravski Podgajci, Ulica V. Nazora - Magadenovac, Ulica Glavna11,15 do 13,00 sati Sveti Đurađ, Ulica A. Radića - Golinci, Ulica Kralja Tomislava13,15 do 15,00 sati Donji Miholjac, obilaznica - Miholjački Poreč, Ulica E. Kraja15,15 do 17,00 sati Podravska Moslavina, Ulica J. J. Strossmayera - Rakitovica Ulica Venoševa17,15 do 18,00 sati Viljevo, Ulica B. Radića - Donji Miholjac, Ulica Vukovarska18,15 do 19,15 sati Črnkovci, Ulica kardinala A. Stepinca19,30 do 20,30 sati Donji Miholjac - obilaznica19,45 do 21,00 sati Podravski Podgajci, Ulica V. Nazora21,15 do 22,30 sati Sveti Đurađ, Ulica A. Radića - Viljevo, Ulica B. Radića22,45 do 24,00 sati Donji Miholjac, obilaznica - Podravska Moslavina, J. J. Strossmayera