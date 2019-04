Policijske uprave osječko – baranjske

Na područjujučer, 3. travnja, od 00 sati do 24 sati policijski službenici provodilibrzine kretanja vozila.U provođenje akcije uključeni su i građani tako što su pozvani da predlože lokacije na kojima žele da se nadzire brzina, kao i predstavnici medija koji su sudjelovali u nadzoru na određenim lokacijama. Od pristiglih oko 150 prijedloga građana, gotovo svi su uvršteni u lokacije za nadzor brzine. Akcija je provedena i na nekoliko dodatnih lokacija, određenih sukladno analizama i statističkim pokazateljima policijskih postaja.Cilj akcije bio je, osim, djelovati ina sve vozače te građane upoznati s načinom rada policijskih službenika prilikom nadzora brzine.Na području Policijske uprave osječko – baranjske akcija je provedena na ukupno 137 lokacija. Policijski službenici evidentirali su ukupnokretanja vozila nedozvoljenom brzinom, od čega suevidentirali policijski službenici, dok su 24 prekršaja zabilježila tehnička sredstva (automatske kamere za brzinu postavljene uz prometnice).Ovakve akcije provodit će se i u buduće, uz prethodne najave, kako bi se što veći broj vozača naveo na poštivanje ograničenja brzine, a u cilju zaštite njihovih i života svih ostalih sudionika u prometu.Policijski službenici zaustavili su jučer, 3. travnja, u 12,19 sati u Selcima Đakovačkim osobni automobil marke „“, kojim je upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin. Prije zaustavljanja vozilo se kretalo brzinom odu naselju na dijelu ceste gdje je brzina prometnim pravilom na 50 kilometara na sat. Prekoračenje brzine utvrđeno je laserom. Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od pet do petnaest tisuća kuna ili kazna zatvora do šest mjeseci i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 24 mjeseca.Istoga dana u 23,47 sati, u Strossmayerovoj ulici u Osijeku, policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 31-godišnji hrvatski državljanin, uz prisutnost alkohola u krvi od 1,28 grama po kilogramu. Sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.