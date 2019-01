19. i 20. siječnja

trgovačkom centru Portanova

mladence, profesionalce i zaljubljenike

bračnu luku

pregršt zanimljivosti i događanja

humanitarnim bojama

Udruzi obitelji djece s autizmom 'Dar'

Jelena Žnidarić Zsa Zsa

domaći dizajneri i etablirani saloni

Mia Dimšić

Sara Lustig

Ivana Soldo Čabraja i Miroslav Čabraja

Domagoj Mrkonjić

Bruna Oberan, Sanja Azenić i Igor Delač

Matea Matković

Gala modnoj reviji

humanitarnoj tomboli

Program:

Subota , 19. siječnja 2019.

Nedjelja , 20. siječnja 2019.

od 9 do 21 sat

besplatan

[Sponzorirani članak]

Jubilarni Sajam vjenčanja Osijek powered by Portanova otvara svoja vrata desetu godinu zaredom, a za sve budućeu svijet vjenčanja pripremio je bogat dvodnevni program.Za sve one koji će uskoro uploviti uSajam vjenčanja u Portanovi nezaobilazna je adresa! Deseti po redu Sajam vjenčanja Osijek održat će se 19. i 20. siječnja u najvećem regionalnom trgovačkom centru Portanova, a brojni izlagači pripremajukako bi pokazali ono najbolje iz svijeta vjenčanih manifestacija.Sajam vjenčanja i ove je godine ute će svi posjetitelji moći sudjelovati u dobrotvornoj tomboli i osvojiti vrijedne nagrade, ali i pomoćiiz Osijeka. Zaštitno lice Sajma vjenčanja mlada je glazbena zvijezdakoja osvaja prekrasnim glasom, šarmom i osobnošću, a odlično se snašla i u ulozi modela.Uz zanimljive interaktivne radionice i degustacije slastica, posjetitelje očekuju i svakodnevne modne revije na kojima ćevjenčanica otkriti trendove u nadolazećoj sezoni. Posebna su poslastica i atraktivni sajamski popusti koji će budućim mladencima omogućiti uštedu prilikom planiranja vjenčanja.Sajam vjenčanja nastavlja činiti dobra djela za najmlađe, a ove godine pomaže Udruzi obitelji djece s autizmom „DAR“ iz Osijeka. Humanitarni projekt podržat će i poznati Slavonci – glazbenica, glumica, glumci osječkog HNK-ate, pjevači, pjevačica rock grupe Teška industrijai dr. – koji će u subotu, 19. siječnja, u 18 sati nau Portanovi prošetati pistom. Također, svi posjetitelji imat će priliku sudjelovati ute osvojiti vrijedne nagrade, ali i pomoći Udruzi obitelji djece s autizmom „Dar“ iz Osijeka.9.00 sati - Otvaranje sajma12.00 sati - Modna revija15.30 sati - Kviz: Koliko se poznajemo prije nego što se vjenčamo? by Tihana Tomljanović, organizator vjenčanja18.00 sati - Gala humanitarna modna revija21.00 sati - Zatvaranje sajma9.00 sati - Otvaranje sajma12.00 sati - Modna revija16.30 sati - Radionica: Novi trendovi: moda, make up, kosa, cvjetne dekoracije, slastice18.00 sati - Modna revija21.00 sati - Zatvaranje sajmaRadno vrijeme Sajma vjenčanja je subota i nedjelja, 19. i 20. siječnja, na 2. katu TC Portanova. Ulaz je. Inspirirajte se s nama u kreiranju vaše vjenčane priče i ne zaboravite – vjenčanja su uvijek in!Program Sajma vjenčanja potražite na Portanova.hr