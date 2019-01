Mia Dimšić

Ivana Medić

Ivana Soldo Čabraja i Miroslav Čabraja

Domagoj Mrkonjić

Bruna Oberan, Sanja Azenić i Igor Delač

Matea Matković

Udruge obitelji djece s autizmom DAR

[Foto: Dora Suk, Predrag Matijanić - Foto Joe][19.1.2019. Portanova]

Najava:

Glazbenica, operna solistica osječkog HNK-a, glumci osječkog HNK-ate, pjevači, pjevačica rock grupe Teška industrija- zablistali su na sinoćnjoj donatorskoj VIP reviji jubilarnog 10. po redu Sajma vjenčanja Osijek u TC Portanova.Uz bok 'pravim' modelima, poznati Slavonci i Slavonke pokazali su svu raskoš vjenčane mode u režiji etabliranih salona vjenčanica i domaćih dizajnera, ali još bitnije – podržali su štićenikeiz Osijeka.Naime, osječki Sajam vjenčanja u dobrotvornim je notama od samog početka, a od prošle godine kupnjom dobrotvorne srećke izlagači i mnogobrojni posjetitelji pomažu djelovanje Udruge DAR i višegodišnji projekt Sportom do rasta, za sportske stručno vođene radionice jer fizička aktivnost pomaže djeci s autizmom u poboljšanju tjelesnog, psihičkog i emocionalnog zdravlja i integracije u okolini, te postizanju samosvjesnosti i samopouzdanja. Uz to, podržava se i novi projekt provođenja radionica samozbrinjavanja i svladavanja osnovnih kulinarskih umijeća, čime se, kroz poticanje instrumentalnih aktivnosti pripreme jela i najosnovnije snalaženje u kuhinji te edukaciju o prevenciji ozljeda, postiže veća samostalnost i poboljšava kvaliteta života djece s autističnim poremećajem.Sajam vjenčanja Osijek koji se ovog vikenda održava u TC Portanova, najvećem regionalnom trgovačkom centru, ispunjen je raznovrsnom ponudom brojnih domaćih izlagača, zanimljivim radionicama, degustacijama slastica, svakodnevnim modnim revijama te atraktivnim sajamskim popustima za uštedu prilikom organiziranja vjenčanog slavlja.Sajam vjenčanja Osijek powered by Portanova danas je otvoren do 21 sat, na 2. katu TC Portanova. Stoga budući mladenci i organizatori vjenčanih svečanosti, dođite i inspirirajte se te uživajte u kreaciji vlastite vjenčane priče.