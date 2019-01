Gabrijela Žalac

Naravno da ćemo izaći ususret starima i nemoćnima. U današnje vrijeme živjeti u višestambenim zgradama bez liftova je vrlo otegotna okolnost za naše stare i nemoćne, pa ćemo na tome inzistirati i pripremati sve u dogovoru s njima

Biljana Borzan

Pozdravljam najavu ministrice Žalac. Od 2016. s ministarstvom smo prošli put od „ne može se“, ka „možda“, prema „treba izmijeniti operativni program“, do jučerašnje najave natječaja. Ipak, sav trud i lobiranje, što moj, što udruga umirovljenika i drugih dionika, će se pokazati opravdanim samo ako sredstva budu primjerena potrebi i interesu građana. U Hrvatskoj ima 16.000 zgrada bez lifta, tako da eventualan simbolički natječaj od par stotina subvencioniranih dizala neće biti dovoljan

300 milijuna kuna

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unijenajavila je kako će tijekom ove godine, nakon što se obrade svi podaci, bitiza pilot programu zgrade u kojima žive stari i nemoćni.Podsjetimo, inicijativu su pokrenuli predstavnici udruge umirovljenika HT-a i HP-a, a projekt se zove „“. U prosincu su predstavnici udruge poslali obrazac za iskazivanje interesa za ugradnju dizala na adrese svih predstavnika stanara u višekatnim zgradama koje trenutnokako bi se procjenila zainteresiranost.već je prikupila više od, a Ministarstvo je prikupilo preko 100 upitnika jer je na sastancima s predstavnicima umirovljenika dogovoreno da se prvo napravi cjelovita analiza koliko je potrebno liftova, u kojim zgradama, te na koji način pristupiti pripremi samoga natječaja. Nakon provedene analize, pristupit će se pilotiranju natječaja.“, izjavila je ministrica Žalac.Najavu ministrice Žalac da će se u ovoj godini raspisati natječaj za pilot program sufinanciranja ugradnje dizala iz EU fondova, pozdravila je i europarlamentarka , jedna od inicijatorica projekta „Dostupnost do stana“.“ - rekla je Borzan. Podsjetimo , ugradnja dizala u sve osječke višestambene zgrade koje ih sada nemaju stajala bi približno. Prema najavama iz Europske unije, sredstvima EU fondova moguće je financiranje toga projekta u iznosu do 85%. To znači kako bi osječki vlasnici stanova u takvim zgradama trebali namaknuti preostalih 15%, odnosno 45 milijuna, no obzirom da da je u interesu Grada dizanje kvalitete života svojih sugrađana, Grad bi mogao sudjelovati u sufinanciranju toga projekta u iznosu od 5%, što je približno 15 milijuna kuna, izjavio je nedavno Boris Piližota, zamjenik gradonačelnika.„Pozitivni učinci bili bi i kroz zapošljavanje u procesu ugradnje, održavanja, servisiranja, a znatno bi se povećala i vrijednost stana. Dakle, radi se o višestruko korisnom projektu kako u socijalnom, tako u gospodarskom, ali i komunalnom aspektu“, zaključio je Piližota.