Tekst: Osijek031.com

Foto: Darko Grundler, Dalibor Bauernfrajnd/Foto-arhiv031

I dok se još nije stišalobrojnih Osječana novim uplatnicama Unikoma s uglavnom višim cijenama, jedan dio naših sugrađana dobio je još jednu „“, ovoga puta odNašoj redakciji javilo se nekoliko čitateljapred tužbu koje su dobili iz Zavoda. Jedna čitateljica detaljno je opisala „“, kako ga je sama nazvala –, nervozu građana koji tvrde da Zavodu nisu ništa dužni tj. da su njihove rate uredno podmirene, dugotrajno stajanje u redu, jedan jedini referent koji daje informacije za koje mjesece ste dužni, nakon čega morate priložiti dokaz o plaćanju podmirenih rata itd.“, tvrdi nezadovoljna čitateljica koja je više odprovela stojeći u redu.je i stigla i to od pravnika u Zavodu za stanovanjekoji se u ime Zavoda ispričao onim kupcima nekadašnjih društvenih stanova, odnosno stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, a koji su sve svoje obveze, ali to nije bilo evidentirano u poslovnim bankama ili u Zavodu.Naime, Bugarić je pojasnio kako se radi oza nekadašnje društvene stanove prema Zakonu o stanovima nad kojima postoji stanarsko pravo izgodine. Kupci su, podsjetimo, stanove kupili uz obročnu otplatu koja je trajala. Kako ta obročna otplata mnogima uskoro istječe, kupci su pozvani da usklade podatke o otplati kredita kako bi dobili potvrdu da je stan u cijelosti isplaćen, odnosno brisovna očitovanja kojima vlasnici mogu skinuti založna prava nad svojim nekretninama. Obzirom na velik broj takvih stanova (oko 10.000), došlo je do gužvi u Zavodu.Bugarić podsjeća kako su do 2005. godinevodile poslovne banke, a nakon toga Zavod za stanovanje u Osijeku. Uslijed toga moguće je da postoje neke uplate kojeu sustavu, a jedan dio suvlasnika ima dugovanja koja je potrebno podmiriti. Bugarić je dodao i kako u slučaju malih dugovanja nikakve prodaje nekretnina neće biti, što je također uznemirilo jedan broj sugrađana.Gužve na šalterima osječkoga Zavoda za stanovanje u međuvremenu su se, tako da su iz Zavoda pozvali sve građane koji su dobili opomene da sekako ne bi došlo do problema prilikom brisanja založnog prava. Potrebno je da sa sobom ponesu sve potvrde o plaćenim računima koje imaju, ali i da se naoružaju strpljenjem.