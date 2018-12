Ferragosto JAM

Orahovačko jezero

od 2. do 5. kolovoza 2019.

Goran Bare & Majke, M.O.R.T. i Nipplepeople

Ulaznice

75 kuna

Predanim i srčanim pristupom, ne ganjajući velike brojke i priznanja,je u 11 godina postojanja narastao u veličinu čija iskrena priča sve više dopire i van granica Hrvatske. Pozicioniran uzokruženo predivnom šumom osvaja na prvu, no upravo zbog izuzetno prijateljskog odnosa izvođača, publike i organizacije izdvaja se kao apsolutni fenomen. Svoje 12. izdanje doživjet će, prigodno naslonjeno na tada produženi vikend, a kao prvi aduti s lineupa najavljeni su, svi redom glazbeni karizmatici, magneti za publiku u svojim ekscentričnim pojavama.Blues rock guru Goran Bare sa svojim Majkama na Ferragosto stiže naoružan neuništivim megahitovima koji su ih doveli do statusa ikona regije cijelog jednog razdoblja. Glazba kao životni poziv, a ne odabir, te dosljednost svom izričaju ono je što je Bareta istaknulo i lansiralo u sferu rock superstara ovih prostora. Porinom ovjenčan album „Teške boje“ kruna je njegove karijere, no za petama mu juri i posljednji album „Nuspojave“, fantastično i zrelo ovogodišnje ostvarenje koje nadmašuje sve rekorde prodaje. Kritika ga je već okitila hvalospjevima, a po rasprodanim koncertima jasno je da i publika diše na isti način.Sinjska punk-blues četvorka M.O.R.T. svoj žanr opisuje rječju - život, što i ne čudi s obzirom na teme kojima vješto barataju uz žestok zvuk, posebice u hipnotizirajućim live nastupima. Pozornost privlače već prvijencem „Vrhunsko dno“ (2013.), dok im samo godinu dana kasnije izlazi i „Odjel za žešće“, često proglašavan albumom godine. Brojnim nastupima diljem regije stjecali su fan bazu koja im je davala vjetar u leđa te nakon izbacivanja uspješnog trećeg albuma „Tužna kocka“ (2016.) stižu i prve nominacije za nagradu Porin, za najbolji rock album i najboljeg novog izvođača. S njega su nedavno izbacili videospot za singl „Draga majko“, tjeskobnu i originalnu egzistencijalnu ispovijest, a iduću etapu stvaralaštva već su najavili novim potezom - crowdfunding kampanjom prikupili su sredstva za izdavanje prvog albuma na engleskom.Nakon što je ljetos Ferragosto uveličala originalna „frka“, diva Zdenka Kovačiček, po prvi put na Orahovačko jezero stiže electro-pop dvojac Nipplepeople, tvorci fantastičnog remakea „Frka“ s više od tri i pol milijuna viewova koji u publici izaziva pravi delirij. Radijski eter pomeli su i ranije, autorskim hitom „Sutra“, a svoj suvremeni urbani zvuk plesne elektronike nastavili su njegovati i na posljednjem singlu „NIKADA“. Ovaj misteriozni duo uvijek nastupa pod maskama, nikad ne otkriva svoja lica i identitet čime čine da njihova zarazna glazba bude doista u prvom planu.U prodaju su krenule prve early bird ulaznice po cijeni od svegaza sve dane festivala. Dostupne su putem Entrio sustava do 13. siječnja 2019. kada im cijena raste.Od svojih početaka Ferragosto JAM usmjeren je na rock, punk, hip hop i srodne žanrove regionalne alternativne i mainstream scene. Akustične svirke tijekom dana, roštiljanje, kupanje i sportske aktivnosti te večernji nastupi raznovrsnih glazbenih imena na nekoliko pozornica prometnuli su Ferragosto u jakog i jedinstvenog igrača na mapi mnogobrojnih festivala u regiji. Ferragosto JAM organizira Dostava Zvuka.