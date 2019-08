Ella, Minea i I Bee

Dance kraljice 90ihuz energičnu potporusinoć su otvorilena Orahovačkom jezeru.Nakon seta zagrijavanja pod ravnanjem DJ Kneže, uz prve taktove mega hita „“ Ella je kao jedna od predvodnica vala cro dance groznice stala na glavnite svima koji se već od popodnevnih sati okupljali oko jezera bacila pozivnicu za dolazak na najluđi party. Publika nakačena na trenutni hype dancea 90ih dočekala je i njene ostale hitove iz spomenutog razdoblja, a potpuno neopterećeno prepuštanje tulumarenju dogodilo se kad je na glavnu pozornicu stigla Minea. Oduševljena reakcijama publike izredala je najveće uspješnice karijere, dok su joj leđa čuvali Kneža i prateće plesačice. Konfetima dočekana „Šumica“ potvrdila je da I Bee i dalje ima jedan od najjačih hitova za ljetne tulume te da joj je plesač Tomislav Tržan i dalje prepoznatljivi trademark. Prigodno je nastavio DJ Kneža nizajući strane i domaće hitove naslonjene na dance i srodne žanrove. U potpunom elementu pred krcatim auditorijem priredio je fantastičnu završnicu večeri koja se protegla do ranih jutarnjih sati. Ovako skrojen prvi festivalski dan pokazao je lice Ferragosta kakav on uistinu oduvijek i je – neopterećen, opušten, bez mogućnosti da ga se stavi u ikakve ladice.Drugi dan festivala donosi plejadu zvijezda domaće i regionalne scene od kojih se posebno ističu, dok će tijekom vikenda nastupitii mnogi drugi. Ovogodišnji Ferragosto broji više od 50 imena raspoređenih na čak šest festivalskih pozornica, a kompletan lineup i satnica festivala mogu se pronaći na službenim stranicama.ULAZNICEFestivalske ulaznice mogu se kupiti po cijeni od 170kn na ulazu ili putem Entrio sustava.Cijena jednodnevne ulaznice za petak i nedjelju je 100kn, dok jednodnevna ulaznica za subotu košta 120kn.LINEUP FERRAGOSTO JAM 12Addiko Piknik Stage: Josipa Lisac, Goran Bare & Majke, Vojko V, Urban&4, Brkovi, Krankšvester, Partibrejkers, Edo Maajka & Band, Letu štuke, Nered i Stoka, Nipplepeople, I Bee, Minea, Ella, M.O.R.T., Kries, Porto Morto, Them Moose Rush, Ogenj, Čovek bez sluha, Rezerve, Sfumato, Helem nejse, One Step Away, Detmeć, DJ Kneža (Dance Hard)Izštekani Stage: Mr.Lee & IvaneSky, Domagoj Šimek, Ischariotzcky, Mi Vida, JeboTon Ansambl, Aklea Neon, MAR, Ognjen Čudnoređe#DobroJutro Stage: Mladen Tomic, Teo Harouda, Fixsell, MILEA, Mancha, Oliver, VRH, Mile Hund, Goran Kolak, Fullstep PhilTihi Stage: Mario, Furtee, Spica, Omer, Marko JozićBalkanrock Stage: DJ Kneža+ Ferragosto orkestar+ Tajni Stage+ Borbe Kečera+ Glazbeni kviz by Iskon+ Turnir u odbojci na pijeskuFerragosto JAM organizira Dostava Zvuka. Ferragosto JAM održava se na Orahovačkom jezeru do 5. kolovoza.