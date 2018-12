predbožićnog razdoblja

Do početkadijeli nas tek par dana i veliki broj Osječana s nestrpljenjem čeka početak Adventa u Osijeku , manifestacije koja će kroz cijeli mjesec prosinac donositi okuse, zvukove i ugođaj Božića u Grad na Dravi. Ono što će mnoge razveseliti je i skoro otvorenje klizališta Sokol Centar,u regiji!, s radom kreće klizalište na adresi Kralja Zvonimira 5 koje će, vjerujemo, kroz sljedeća 3 mjeseca privlačiti veliki broj odraslih Osječana, ali i djece i mladih koji uživaju u ovoj prekrasnoj zimskoj rekreaciji.Najmodernije klizalište u ovom dijelu Hrvatske od ove godine ima dimenzijei u jednoj smjeni može primiti čak do 400 klizača. Klizalište s radom kreće u nedjelju, 2. prosinca, a predviđeno trajanje klizačke sezone planira se do 28. veljače 2019. godine.Cijena ulaznice iznosi, a u istom iznosu plaća se i najam klizaljki (ukoliko klizači nemaju svoje). Karnet odimat će cijenu odRadno vrijeme klizališta je od ponedjeljka do nedjelje (smjene traju) i to prema sljedećem rasporedu početka smjena:- ponedjeljak – četvrtak: 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 i 21:00h- petak: 16:00, 17:30, 19:00, 20:30 i 22:00h- subota: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30 i 22:00h- nedjelja: 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 i 21:00h: u nedjelju, 2. prosinca, bit će otvorene 3 smjene: 18:00, 19:30 i 21:00hU sklopu klizališta organizirat će se i različiti zabavni sadržaji u svrhu dodatne animacije klizača i popularizacije klizanja među djecom i odraslima.