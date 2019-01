Sokol Centru

zimskih školskih praznika

Škola klizanja

14. siječnja

10,00 HRK

15,00 HRK

Pročitajte i..

Najveće klizalište u regiji, ono na, nastavlja s radom i nakon završetkaTijekom trajanja manifestacije Advent u Osijeku , kao i za vrijeme trajanja zimskih praznika, mnogobrojni Osječani, djeca i odrasli, imali su priliku uživati u klizanju na Klizalištu Sokol Centar., čiji treći tjedan aktivnosti će započeti, privukla je mnoge mališane koji su željeli ove zime naučiti klizati.Najmodernije klizalište u ovom dijelu Hrvatske ima dimenzije 60 x 25 metara i u jednoj smjeni može primiti čak do 400 klizača. Svi koji se ovih dana upute prema adresi Kralja Zvonimira 5 moći će, osim klizanja, uživati i u okusima i mirisima koji su mnogi Osječani iskušali za vrijeme trajanja Adventa u Parku.Naime, uz samo klizalište nalazi se caffe bar s odličnom ponudom hrane i pića – u ponudi je veliki izbor čajeva i kava, kuhano vino, topla čokolada i sokovi, ali i kobasice s pecivom, svi koji ogladne prije ili nakon uživanja na ledu, mogu kupiti po akcijskoj cijeni od!.Cijena ulaznice iznosi, a u istom iznosu plaća se i najam klizaljki (ukoliko klizači nemaju svoje). Karnet od 10 ulaznica ima cijenu od 120,00 HRK.Radno vrijeme klizališta je od ponedjeljka do nedjelje (smjene traju 75 minuta) i to prema sljedećem rasporedu početka smjena:- ponedjeljak – petak: 17:00, 19:00 i 21:00 h- subota - nedjelja: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 i 21:00 h