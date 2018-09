od ponedjeljka do petka

servisne informacije

struje, plina, vode

prognoza

kinima, kazalištu

24. rujna 2018

Osijek

od 9:00 do 12:00 sati

Ernestinovo

od 9:00 do 12:00 sati

Napomena

Prognoza:

Program za kino i kazalište:

Događanja u gradu:

Tekst: Osijek031.com

Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti.. Također, možete na vrijeme doznati što je trenutno u, ali i kakva će se događanja održati tog dana u našem gradu i okolici..Danas,. godine iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi u sljedećim mjestima/ulicama:Ulica:- A.Hebranga 33-103Ulica:- V.Nazora 174-236 i 171-225: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.Djelomično oblačno uz kišu. Jutarnja temperatura do 12°C, a dnevna do 15°C uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.