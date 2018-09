šibenskom kazalištu

Izbor za Najljepšu Mamu Hrvatske

krunom

lentom

Ines Novak

Udruge Dokkica

Dijamant

Stil

Marijana Jaman Galeković

Ivana Štengl

Ankica Biondić

Elizabeth Suzana Kozina

Ana Vukičević

Branka Vrbanec

Maja Vincek

Ljubica Radović.

Maja Gnjidić Verdecchia

Miss Mamma Italiana in Crociera

Za ovaj Izbor saznala sam ove godine preko interneta. S obzirom na to da volim izazove, a ušla sam i u 40.-tu, pomislila sam kako je ovo prilika da napravim još jedan izazov u svom životu. Osim toga, jako mi se svidjelo što je u opisu Izbora stajalo da se ne bira samo žena kroz ljepotu, nego i kroz njenu majčinsku ulogu i profesionalni razvoj. Svi znamo da je prilično teško uskladiti majčinstvo s ostalim ulogama u životu, stoga sam imala želju pokazati da nas majčinska uloga ne mora spriječiti da stanemo sa svojim osobnim i profesionalnim razvojem. Živimo u društvu u kojemu se, nažalost, često ne vjeruje da majka može uspijevati u više područja života, no ako imamo želju, volju i snagu - možemo. Naravno da se tu još trebaju poklopiti neke stvari, ali ne treba čekati idealan trenutak nego osvijestiti mogućnosti i dobro organizirati vrijeme i osobne potencijale. I bez obzira na životne okolnosti, uvijek se može pronaći "žica" za napraviti još nešto u životu, ali, naravno, to sve ovisi o osobi. Važnu podršku dala mi je moja prijateljica Renata koja me poticala i bodrila jer je jako vjerovala u mene." kaže Ines Novak. Ova titula za nju je još jedno zabavno ostvarenje kojim je pokazala da se vjerom u sebe mogu ostvariti novi izazovi. Ono što ističe važnim je što se u ovom Izboru nije ocjenjivala isključivo ljepota nego i drugi elementi iz uloge majke. "Kruna je kruna, a ona je sada upravo to - kruna za moje majčinsko, profesionalno i osobno ostvarenje. I dalje ću biti ono što jesam: velika razigrana djevojčica koja se hrabro hvata novih izazova. Moja djeca su moj ponos i nisu bila prepreka da napravim nove stvari u životu - zato ovu krunu posvećujem njima i svim dragim ljudima koji su vjerovali i dalje vjeruju u mene, a posebno prijateljici Renati.

U subotu, 1. rujna uodržan jeu kojemu su sudjelovale i tri Osječanke. Jedna se vratila s, a jedna s, predsjednicaodabrana je za Najljepšu Mamu Hrvatske u kategoriji(od 40 do 53 godine), a lentu zadobila je, profesorica u osječkoj Medicinskoj školi. Osim njih, titulu Najljepša Mama Hrvatske u kategoriji od 23 do 39 godina osvojila je još jedna Slavonka,iz Virovitice, aiz Lipovljana lentu za Glamur.Lentu za Osobnost dobila je, fotogeničnost, eleganciju, Simpatičnosti FashionOrganizatorica i vlasnica licence ovog Izbora je, inače rođena Šibenčanka koju je ljubav odvela u Italiju, a koja se i sama okušala u izborima ljepote te nakon osvojene lente "" 2010. godine, ulazi u organizaciju iste i postaje odgovorna osoba za regiju u kojoj živi. Angažman u Italiji, Maju je inspirirao idejom da istu organizaciju pokuša dovesti u Hrvatsku. Grad Šibenik u suradnji s Turističkom zajednicom s veseljem je prihvatio njezinu ideju i pružio punu podršku.Ovaj Izbor promiče pozitivne vrijednosti i naglašava vrijednu ulogu majke u obitelji i društvu i zato se razlikuje od standardnih izbora ljepote. Ove godine, 1. rujna u šibenskom kazalištu organiziran je 3. po redu Izbor najljepša mama Hrvatske nakon prethodno provedenih tri regionalna izbora na kojima je odabrano 18 finalistica. U finalnom Izboru natjecateljice su u prvom izlazu u kreacijama šibenske dizajnerice Đine Grbin odgovarale na pitanja žirija, u drugom predstavile talente, a u trećem se predstavile u svom odjevnom odabiru večernje haljine." - dodaje Ines.