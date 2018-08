Roberta Seligmana

Robert Seligman:

Ponosan sam i sretan što sam u moj Grad Osijek, u Osječko-baranjsku županiju donio srebrnu medalju s Europskog prvenstva. Ovaj najveći rezultat moje dosadašnje karijere dolazi neposredno pred otvaranje obnovljenog Sokolskog doma, koji će siguran sam oplemeniti način života u Gradu. Zbog toga zahvaljujem i predsjedniku Gimnastičkog društva Osijek - Žito Marko Pipuniću što svoja sredstva ulaže kako bi stvorio još bolje uvjete za stotine mladih koji treniraju gimnastiku od kojih će neki vjerujemo, jednoga dana postizati slične rezultate.

Vladimir Mađarević:

Nakon završetka finala i osvojene Robertove medalje sve nas je obuzela euforija. Sada se ona pretvorila u zadovoljstvo zbog odlično obavljenog posla. Imao je Robert puno nastupa u finalu, ali je često ostao gorak okus zbog osvajanja tri četvrta mjesta na Europskom prvenstvu. Sada je konačno osvojena medalja i zadovoljstvo je golemo. Vjerujemo ovo neće biti posljednja medalja, poznato je kako je Robertova želja i medalja sa Svjetskog prvenstva. Vjerujemo da je i ona dohvatljiva, što bi uz nastup na Olimpijskim igrama, tada bila kruna karijere.

Marko Pipunić:

Robert je za nas uvijek bio pobjednik. I kada je bio četvrti on je bio pobjednik jer svakim svojim nastupom on je promovirao Osijek, regiju i Hrvatsku. Vjerujem kako mu ovo nije zadnja osvojena medalja, koja mu je nagrada za uloženi trud i rad. Uskoro ćemo dobiti i novi Sokolski dom koji će samo biti mjesto, poligon za stvaranje vrhunskih rezultata, ali je Robert upravo dokaz koliko truda se mora uložiti kako bi se došlo do vrhunskog rezultata.

Žana Gamoš:

- U ime svih Osječanki i Osječana, našeg gradonačelnika Ivana Vrkića željela bih još jednom uputiti čestitke našem Robiju, njegovom treneru i cijeloj ekipi iz Gimnastičkog društva Osijek - Žito. Ovo je jedan od najvećih uspjeha osječkog sporta i sigurno primjer kako se rad i upornost isplati.

Dragan Vulin:

U ime Osječko - baranjske županije, župana Ivana Anušića i svoj osobno ime sada i službeno želim čestitati našem šampionu. Vjerujem i kako želim da će se uskoro ponovno popeti na postolje, možda već za dva mjeseca na Svjetskom prvenstvu u Dohi. Siguran sam da još može ostvariti puno sličnih rezultata i da najbolje njegove godine tek dolaze.

Nakon povratkaiz Glasgowa gdje je na Europskom gimnastičkom prvenstvu osvojio srebrnu medalju na konju s hvataljkama, u svečanoj dvorani na prvom katu Hotela Osijek održana je press konferencija na kojoj su, uz srebrnog hrvatskog gimnastičkog reprezentativca bili nazočni i njegov trener i potpredsjednik Hrvatskog gimnastičkog savezai predsjednik Gimnastičkog društva Osijek- Žito. Bila je to prigoda još jednom javno čestitati Seligmanu na njegovom najvećem uspjehu u dosadašnjoj karijeri i jednom od najvećih uspjeha osječkog i osječko-baranjskog sporta posljednjih godina. Stoga, su u ime Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije čestitke Seligmanu, njegovom treneru Mađareviću kao i predsjedniku GD Osijek- Žita uputilizamjenica gradonačelnika Osijeka, koja je u ime Grada Robertu uručila i prigodnu nagradu, tepredsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije.Danas je u hotelu Osijek održana tiskovna konferencija povodom povratkana kome je Robert ostvario najveći uspjeh karijere –Roberta, njegovog trenerai predsjednika Gimnastičkog društva Osijek Žitopozdravili su zamjenica gradonačelnika Osijekapredsjednik županijske skupštinei brojni kolege i prijatelji koji su došli čestitati na novom velikom uspjehu osječkog i hrvatskog sporta.Robert je na početku izrazio zadovoljstvo što je konačno „“ na europsakim prvenstvima (tri puta za redom osvajao je četvrto mjesto) i ne samo to, već je ostvario najbolji rezultat svoje karijere, nadmašivši broncu osvojenu na istom natjecanju prije 10 godina. Iako ima 32 godine, osjeća da je ute je najavio borbu za medalju na Svjetskom gimnastičkom prvenstvu u Dohi koje će se održati za dva i pol mjeseca.Uspije li osvojiti zlato, a Robert je uvjeren da može, to će biti kruna njegove, a ujedno će nastaviti i zavidnu nisku uspjeha koja je započela ove godine medaljama na prvenstvu Hrvatske, Mediteranskim igrama te na netom završenom Europskom prvenstvu.Robertov optimizam dijeli i njegov trener, dok je Pipunić istaknuoza vježbanje koje je klub omogućio svom najboljem atletičaru, a koji će se dodatno poboljšati skorašnjim (3. rujna) otvaranjem novoobnovljenog Sokolskog doma kao jednog odu Hrvatskoj. Pipunić se zahvalio Robertu na uspješnom promoviranju grada, županije i cijele Hrvatske na međunarodnim natjecanjima te naglasio njegov potencijal uspješnog sportaša za oživljavanje cijele regije.Zamjenica gradonačelnika Gamoš istaknula je kako je Robertovo postignuće jedan od najvećih osječkih sportskih uspjeha svih vremena te mu je uručila prigodnu nagradu – ček u iznosu od