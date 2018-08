Odlične vijesti

Europsko prvenstvo za gimnastičare

Robert Seligman

Mauro Nemčević

bez greške

Rhys McClenaghan

Sašo Bertoncelj

druga medalja

četvrto mjesto

Maura i Marka Samboleca

Tekst: Osijek031.com

Foto: Gimnastičko društvo Osijek - Žito/Facebook

Propustili ste? Pročitajte!

za osječke sportaše stižu iz Glasgowa gdje je jučer završenoosvojio je srebrnu medalju na konju s hvataljkama u kategoriji seniora, dok je mladiosvojio četvrto mjesto u istoj disciplini među juniorima.Seligman je u finalu odradio svoju vježbute je dobio ocjenu 14.866, a bolji od njega bio je samo mladi 19-godišnji Irackoji je s ocjenom 15.300 pomeo konkurenciju i osvojio zlato.Srebro je osvojio Slovenac, dok je drugi hrvatski predstavnik u istom finalu Filip Ude završio na šestom mjestu.Seligmanu je ovos europskih prvenstava u karijeri i najsjajnije odličje do sada: prije deset godina u Lausannei osvojio je brončanu medalju.Osijek i Hrvatska zamalo su imali i medalju u juniorskoj konkurenciji na istoj spravi: Mauro Nemčanin osvojio jeu finalu, odnosno podijelio je četvrto i peto mjesto s ruskim gimnastičarom. Medalja mu je za dlaku izmakla iz ruku i ostao je kratak za 0.044 boda do bronce.Unatoč možebitnom razočarenju zbog propuštene prilike, ovo natjecanje pokazalo je da je Hrvatska velesila u konju s hvataljkama: uz Seligmana i Udea u seniorskoj konkurenciji, i u finalu juniora imali smo dva predstavnikaČestitke Robertu i Mauru za uspješne nastupe na EU prvenstvu, u nadi da će na idućim natjecanjima ostvariti još bolje rezultate. To se posebno odnosi na Maura koji uskoro napušta juniorsku kategoriju i prelazi među seniore.