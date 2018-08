iscrpljujućih utrka

Tekst i foto: VK Iktus

Nakon četiri danana ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Račicama u Češkojvraćaju se u Osijek s još jednim u nizu velikih odličja -. Dokazali su kako su u vrhuu svijetu, a ponosno nose kući i najbrže izveslano svjetsko juniorsko vrijeme!Užasnena početku natjecanja i nekoliko pogrešaka na startu zakomplicirale su prvi nastup Patrika i Antona u kvalifikacijama tako da su bili treći, iza Nijemaca i Rumunja, te su u polufinale morali ići preko repasaža. Utrka repasaža bila je puno bolja od prve, no i konkurencija je bila dosta lakša tako da su uvjerljivom pobjedom ušli u polufinale. I tada je došao trenutak koji će se pamtiti- u najtežoj utrci polufinala opet su se našli na stazi s Nijemcima i Rumunjima, no ovaj su put Patrik i Anton Lončarić odveslali sjajno i izveslaliu dvojcu bez kormilara- 6:27,910 uz malu pomoć vjetra u prsa i veliku želju da slome najveće konkurente iz Njemačke i Rumunjske.Današnja finalna utrka bila je. Poveli su Litvanci uz najbrži start, potom su ih naslijedili Nijemci pa Lončarići da bi na kraju u gotovo fotofinišu rumunjski dvojac bio prvi, Nijemci drugi, a braća Lončarić treći. Vrlo blizu bio je i četvrti dvojac iz Južnoafričke Republike. Iako su očekivali obranu naslova svjetskih prvaka Lončarići i trenernisu nimalo nezadovoljni osvojenom broncom koja je potvrdila kako taj osječki trojac zaslužuje s pravom reći kako pripada svjetskom veslačkom vrhu. Moglo je, dakako, i bolje, no podsjećamo kako se veslalo u nezgodnim uvjetima, finalna utrka u lošijoj stazi s bočnim vjetrom, a osjetio se i nedostatak fizioterapeuta koji bi ih oporavio nakon napornih utrka. Zbog svega toga, ali i odlične brzine u finalnoj utrci (6:37,67) slobodno se može reći kako ova bronca uistinu ima zlatni sjaj.Osim braće Lončarić danas su u B finalu veslala i tri hrvatska četverca. Četverac bez kormilara pobijedio je u B finalu i zauzeo ukupno 7. mjesto, četverac s kormilarom bio je drugi u B finalu (ukupno 8.), a četverac na pariće, odnosno ukupno 11. na svijetu. To je, dakako, jako dobar rezultat mladih juniora, posebice što su većinu posada činili mladići rođeni 2001. godine i još će godinu dana imati priliku za nastup na juniorskim smotrama.Nikako ne smijemo zaboraviti i plasmankoja je su dvojcu na pariće osvojila prvo mjesto u C finalu (ukupno 13. na svjetskom prvenstvu). Poznato je kako je ženski dubl jedna od najtežih disciplina s najbrojnijom konkurencijom u kojoj sei doći u veliko finale. Trinaesto mjesto naciji koja cijeni samo zlato sigurno nije ogroman uspjeh, ali svakome tko bar malo poznaje veslanje jasno je kako je biti 13. na svijetu u konkurenciji država koje puno više ulažu u veslački sport uistinu veliki rezultat.