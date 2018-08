Patrik i Anton Lončarić

A finale Svjetskog prvenstva

najbolje svjetsko juniorsko vrijeme

dobrim nastupom i pobjedom

pravo lice

Aria Cvitanović i Izabela Krakić

Tekst i foto: VK Iktus

danas su se plasirali uu veslanju za juniore koje se održava u češkim Račicama. Osim što su u polufinalnoj utrci pobijedili najveće konkurente - Nijemce i Rumunje, izveslali suu dvojcu bez kormilara!Branitelji naslova svjetskih prvaka, Patrik i Anton Lončarić namučili su prilično trenera, naš veslački stožer i publiku nastupom u kvalifikacijama u kojima su prepustili prednost Nijemcima i Rumunjima. Dan kasnije popravili su "situaciju"u repasažu koja ih je plasirala među najboljih 12 na svijetu.Današnje polufinale donijelo je sasvim drukčiju priču jer su Patrik i Anton pokazali svojei dokazali da su na samom svjetskom vrhu. U polufinalnoj utrci ponovo su imali težu skupinu s već spomenutim Nijemcima i Rumunjima, no nakon izjednačene borbe s Nijemcima u prvom dijelu utrke u drugom su dijelu staze pokazali da su nadmoćniji i izveslali najbolje svjetsko juniorsko vrijeme u dvojcu bez kormilara- 6:27,91 što je gotovo pet sekundi brže od dosadašnjeg "rekorda". Drugi su na kraju ipak bili Rumunji, a Nijemci treći i sutra slijedi okršaj za medalje u 11 sati i 42 minute. Hrvatskoj (Anton Lončarić, Patrik Lončarić), Njemačkoj (Elias Kun, Jasper Angl) i Rumunjskoj (Florin Arteni-Fintinariu, Danciu Alexsandru-Laurentiu) na okršaj stižu najbolje tri posade iz druge polufinalne skupine, a to su Južnoafrička Republika (Damien Bonhage-Koen, Christopher Baxter), Litva (Dovudas Stankunas, Domantas Stankunas) i Italija (Simone Fasoli, Davide Comini). U finalu ćemo, dakle, gledati dva para blizanaca jer su i litvanska Braća Stankunas također blizanci i vršnjaci naše braće Lončarić.nisu uspjele ući među prvih 12 posada na svijetu, ali su se plasirale u finale C i bore se za plasman od 13. do 18. mjesta što je također dobar rezultat s obzirom na snažnu konkurenciju i veliki broj ženskih juniorskih dvojaca na pariće. Veliki su uspjeh postigla sva tri hrvatska muška četverca jer su se hrabro borila i plasirala u B finale koje se vesla u nedjelju, 12. kolovoza, a valja imati na umu da je većina naših juniora rođeno 2001. godine tako da njihovo vrijeme tek dolazi.