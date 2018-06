Aleluja

avioni digli u zrak

borbi protiv letećih krvopija

Vrkić

petak i subotu

Romana Kristića

Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

Halaševa, Višnjevca i Josipovca

Višnjevac, Josipovac, Podravlje)

Tvrđavice, Podravlja i Đavolje grede

Retfalu, centra grada, Tvrđu

Donjeg grada

Sarvaša i Nemetina

Donji grad, Jug II, Klisa, Tenja, Sarvaš i Nemetin

tvrtka Vetam d.d.

Tekst: Osijek031.com

Foto: Cacan/Foto-arhiv031

Pročitajte i..

! Napokon su se ikako bi se priključili snagama na zemlji ukomaraca.Iako je gradonačelnikprvo aviotretiranje komaraca najavio za, loši vremenski uvjeti odgodili su početak avio zaprašivanja do nedjelje.Prema riječima, pročelnika gradskog, jučer (nedjelja) je obavljeno aviotretiranje iznad, odnosno zelenog pojasa na sjevernoj strani grada. Istovremeno su sa zemlje zaprašivani sjeverni i zapadni dijelovi grada (Danas (ponedjeljak) obavit će se avio tretmani iznad, dok će zaprašivanje sa zemlje obuhvatitii dio. Prekosutra (srijeda) će se obaviti avio zaprašivanje iznad, dok će tretmani sa zemlje uključiti istočni dio Osijeka (), čime će se obuhvatiti cijeli grad. Kristić je ponovio kako je cilj avio zaprašivanja stvoriti zaštitnu barijeru na sjevernoj strani grada odakle dolazi najveći broj ovih napasnika.Podsjećamo, ovo su avio tretiranja izvan naseljenih mjesta. Kada je riječ o zaprašivanju nad naseljenim područjem,je poslala zahtjev za obavljanje avio zaprašivanja Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo koje je zatražilo da se zahtjev dopuni od strane operatora zrakoplova, tvrtke Air Tractor d.o.o. To je učinjeno i sada se čeka odluka Agencije, a u Gradu se nadaju da će ona biti pozitivna.Pitali smo g. Kristića i što se događa s mušicama koje su također ovih dana preplavile grad. Gradska uprava je kontaktirala biologe i druge stručnjake koji tvrde kako je riječ o prirodnoj biološkoj pojavi, ali one nisu u fokusu jer, osim što iritiraju građane svojom brojnošću, ne predstavljaju opasnost po zdravlje pa se protiv njih neće provoditi posebni tretmani.