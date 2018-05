Grada, Zavoda za javno zdravstvo i tvrtke Vetam

Tekst i foto: Osijek031.com

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji čelniciupoznali su javnost s trenutnom situacijom po pitanju, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo koji u opisu posla ima i, rekao je kako je monitoring komaraca počeo ranije nego ikada, već u ožujku, a prvi tretmani započeli su u travnju. Razlog su kombinacija izrazito toplog vremena teDrave i Dunava, uslijed čega se prva generacija komaraca izlegla ranije no što je uobičajeno i počelai stanovnike okolnih mjesta.Upravo su u tijekuna području grada i prigradskih naselja gdje je do sada obrađenotla te larvicidni tretmani na kanalskoj mreži na preporuku ZZJZ-a te je situacija u gradu sljedeća: brojnost komaraca je između 20 i 80 uboda u 15 minuta, što je znatno više od prihvatljivih 15 uboda u 15 minuta. Najgore su prošli, područje okokoja su i najviše izloženi naletima komaraca s druge strane Drave. Situacija u zelenom pojasu oko grada je mnogo gora i procjenjuje se da je brojnost komaraca tamo i do deset i više puta veća od one u samom gradu.Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županijeizvijestio je kako su ovih dana (srijeda – petak) u tijeku tretmani adulticidnih jedinki sa zemlje na području grada, a plan je obavljati zaprašivanja svaka dva dana bude li potrebe. Tvrtka Vetam ima, osam vozila te jedan avion koji je u pripravnosti.Na pitanje koje najviše muči Osječane: hoće li i kada započeti zaprašivanje komaraca iz zraka koje se do sada pokazalo najučinkovitijim, odgovor je:. Kako je pojasnio Pandžić, avio tretmani suiz EU, a tretiranje avionom u Hrvatskoj dopušteno je samo izvan naseljenih područja. No, obzirom da komarci koji muče Osječane dolaze iz, avio zaprašivanje se tamo ne obavlja zbog mogućih štetnih utjecaja na flotu i faunu. (Stvarni štetni utjecaji na građane Osijeka ovdje su očito nebitni).ima k'o u priči: obzirom da se nastavlja razdoblje izrazito toplog vremena i visokog vodostaja Drave, stvoreni su idealni uvjeti za izlijeganje druge generacije komaraca koja bi u svoj pohod na osječku krv mogla krenuti već za dva tjedna.Građanima je upućena poruka kako će grad nastaviti borbu protiv komaraca, ali je naglašeno kako je nemoguće da Osijek bude. Unatoč tome što su osječke gradske službe jedine koje se kontinuirano bore protiv komaraca na području županije i najbolje obavljaju tretmane u Hrvatskoj, činjenica je da je grad nemoguće braniti jer je bazen oko grada prevelik, a mogućnosti djelovanja zakonski ograničene.