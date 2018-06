pobuna

Zadarskoj ulici

sustav naplate parkiranja

velik broj ljudi

Vijeće Gradske četvrti Gornji grad

1. lipnja

Ivica Završki

Elektromodul

izuzmu 42 parkirna

mukte

pohvalivši

četiri kune

35 parkirnih mjesta

slični zahtjevi

Ružinoj ulici

od Županijske do Zadarske ulice

Dubrovačkoj ulici

od Pejačevićeve do Ružine ulice

uredno evidentirala

smanjiti prometni kaos

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija/Google maps

Prije samo tri mjeseca izbila jekada su stanovnici iste ultimativno od Grada zatražili da se u toj ulici uvedejer ljudi koji tamo žive nisu mogli parkirati ispred vlastitih kuća.Naime, Zadarska ulica se nalazi u samom središtu Osijeka a bila je izuzeta od naplate parkiranja te jekoji rade u centru imao običaj tamo parkirati svog metalnog ljubimca i onda otpješačiti do posla, učinivši nalaženje mjesta za parkiranje za stanovnike te ulice nemogućom misijom.tim je povodom organiziralo potpisivanje peticije da se Zadarska ulica uvede u sustav naplate parkiranja, što je Grad prihvatio te je naplaćivanje započeloKako nam je rekao predsjednik GČ-a, Grad je sklopio ugovor s koncesionarom parkiranja u Osijeku, tvrtkom, da se Zadarska ulica uvede u zonu naplate, a da se s druge strane iz naplatemjesta u Strossmayerovoj ulici, 15 bočnih parkirnih mjesta na sjevernoj strani ulice od Trga Ante Starčevića do Gornjodravske obale 15, te 27 mjesta na sredini kolnika na dionici od Waldingerove do Dubrovačke ulice.Završki kaže kako su reakcije građana iznimno pozitivne: zadovoljni su i stanovnici Zadarske, zadovoljni su i korisnici Strossmayerove koji su dobili „“ parking, a jedna stanovnica Zadarske ulice čak je napisala i post na FB stranici GČ-ase kako je po prvi put u životu bila u mogućnosti parkirati se pred vlastitom kućom.Zadarska ulica ušla je u prvu zonu naplate parkiranja koje se naplaćuje radnim danom (ponedjeljak – petak) od 7 do 20 sati, a subotom od 7 do 15 sati. Cijena sata parkiranja iznosi, dok stanari mogu kupiti mjesečnu kartu za 50 kuna. Građanima je ukupno na raspolaganjuZavrški nam je potvrdio kakoza naplatu parkiranja dolaze i iz drugih ulica u središtu grada. Najkritičnije je svakako u, na potezu(kod Unikoma) gdje je svako jutro raspad sustava, potom una dionici, u Naselju Stanka Vraza, na zavoju iz Anine ulice u Waldingerovu te u Gundulićevoj i Pejačevićevoj ulici.Gradska četvrt sve je te zahtjevei proslijedila Gradu, te je za očekivati kako će bar još neke od tih ulica ući u zonu naplate parkiranja čime će se olakšati život njihovim stanovnicima, ali ii divlji zapad koji sada tamo vladaju.