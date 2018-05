31. svibnja 2018.

Hrvatske elektroprivrede

Danas,godine, izobavještavaju građane da za danasVedro vrijeme uz temperaturu do 28°C.31. svibnja -(radno vrijeme prodavaonica, ljekarni, benzinskih crpki i ostalih objekata u ovom blagdanskom razdoblju drukčije no inače.)rade prema redovnom radnom vremenu.radi od 9:00 do 21:00 sat., Sv. Leopolda B. Mandića od 8:00 do 21:00 sat, Trpimirova od 8:00 do 14:00 sati, Svilajska od 8:00 do 21:00 sati.(Ponedjeljak – Nedjelja 00,00 -24,00).ne radi.- posjet bolesnicima: od 10 do 12 te od 16 do 18 satiOd ponedjeljka, 28. svibnja kreće osmi tjedan redoviti postupak ispiranja hidrantske mreže vodoopskrbne mreže, a ulice možete saznati u linku