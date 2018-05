116 gimnastičarki i gimnastičara

Tin Srbić

ne znam može li bolje od ovoga

Diana Varinska

Oksana Chusovitina

Dominick Cunningham

Lee Chih Kai

Denis Ablyazin

Marios Georgiu

Andrej Medvedev

[Foto: Marko Banić, 26.-27.5.2018.]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

Gimnastičko društvo Osijek - Žito

Robertom Seligmanom

530 članova brojnih klubova i sportskih društava

Tekst: Organizacijski odbor DOBRO World Cup Osijek 2018.

Najava:

Pogledajte i..

Završio je deseti po redu Svjetski gimnastički kup u Osijeku . Najbolji do sada. I to nije naša subjektivna procjena. Tako kažu brojni gosti Grada Osijeka, sudionici DOBRO World Cupa 2018. Velika većina od njihi preko 250 zajedno s pratećim osobljem (trenerima, sucima), reći će kako je ovo najbolji Svjetski kup. Lijepe uspomene, vjerujemo ponijeli su u 30 zemalja svijeta, a u njih 20 ponijeli su kao uspomenu na ovaj događaj medalje s natjecanja., svjetski prvak na preči i pobjednik DOBRO World Cupa 2018. nakon natjecanje reći će „“. On je postao, kako to piše na službenoj stranici Svjetske gimnastičke federacije, nacionalni heroj pobjedom na domaćem terenu. Deseti po redu Svjetski gimnastički kup u Osijeku, posebno će pamtiti ukrajinska gimnastičarkakoja je osvojila zlatne medalje na dvovisinskim ručama, gredi i parteru te je bila uvjerljivo najuspješnija sudionica DOBRO World Cupa Osijek 2018. Jedino preostalo zlato osvojila je legendarna. Najstarija aktivna gimnastičarka, sudionica čak sedam Olimpijskih igara, slavila je na preskoku. U muškoj konkurenciji imali smo pobjednike iz šest različitih zemalja. Osim našeg Tina Srbića, koji je slavio na preči, zlata su ponijeliiz Velike Britanije na parteru,iz Kineskog Tajpeha na konju s hvataljkama,iz Rusije na karikama,s Cipra na ručama, a Izraelacna preskoku.Hrvatski gimnastički savez uz izvršnog organizatora priredbe, zajedno s brojnim volonterima, a uz potporu tvrtke Žito d.o.o, Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, Središnjeg državnog ureda za šport i Hrvatske turističke zajednice te tvrtke HEP, potrudio se, osim što kvalitetnijom organizacijom natjecanja, poslati još poneku poruku, spojiti sport, kulturu i turizam, promovirati zdravi život, prikazati Osijek i Osječko-baranjsku županiju i njegove turističke potencijale. Tako je u popularnom osječkom Drvengradu, uoči Svjetskog kupa, organizirano vježbanje na otvorenom u društvu s hrvatskim gimnastičkim reprezentativcom. Na taj način željelo se potaknuti na zdrav i aktivan život.Lijepa slika otišla je s popularne osječke Promenade, osječkog šetališta, gdje je uz pomoć čakiz cijele Slavonije, stvorena Najduža ljudska špaga na svijetu u dužini gotovo tisuću metara. Zajedno s GPP Osijek i TC Portanova, za najmlađe je organiziran igrokaz Mišić Mišo i prijatelj Gymi. Sve ove akcije imale su za cilj i promociju DOBRO World Cupa Osijek 2018. Rezultat toga je preko 5.000 gledatelja ukupno tijekom finalnih dana natjecanja u dvorani Gradski vrt, a slika iz Osijeka, tijekom gimnastičkih natjecanja, praćena diljem svijeta.Po prvi put, za vrijeme gimnastičkog natjecanja, u Perivoju Kralja Petra Krešimira IV u blizini gimnastičkog Sokolskog doma, koji će uskoro sasvim obnovljen biti otvoren za javnost, održan je dvodnevni FEELGOOD WEEKEND Gastro&Wine&Music Festival, na kojem su se svi gledatelji, ali posebno i sudionici natjecanja, napunili s puno pozitivne energije. Po prvi put, u sklopu FEELGOOD WEEKENDa, održano je Javno izvlačenje startnih brojeva finalista na svih deset sprava, pa su Osječanima i svim gostima grada, na ovaj način predstavljeni svi finalisti. Uz izvrsnu street food ponudu, slasticama te domaćim vinima, craft pivima i originalnim coctailima, sve posjetitelje Perivoja zabavljale su grupe S.A.R.S. tijekom prve večeri i The Frajle tijekom druge večeri, na oduševljenje ne samo njihovih najvećih fanova.Svakako treba istaknuti ulogu i zahvaliti se svim medijima. Posebno njima 85 akreditiranih medijskih djelatnika, novinarima, fotoreporterima, snimateljima, tehničkom osoblju, koji su iz Osijeka i o Osijeku, proteklih dana, poslali, napisali ili ispričali najljepšu i pozitivnu priču.Kao članove organizacijskog odbora to nas tjera probati učiniti nemoguće. Sljedeći 11. po redu Svjetski gimnastički kup učiniti još boljim. Vjerujemo kako ćemo se opet svi zajedno okupiti na DOBRO World Cupu Osijek 2019. i kako će mnogi naše natjecanje svih sljedećih godina označiti u kalendare kao događaj koji se više ne smije propustiti.Veliko hvala i vidimo se i sljedeće godine