Parku kralja Petra Krešimira IV

finalni dan natjecanja

raspoloženi

[Foto: Antonela Martinčević, Marko Banić, 26.5.2018., Park Kralja Petra Krešimira IV]

Prekrasan dvodnevni Festival

Parku Petra Krešimira IV

S.A.R.S.

Frajli

Lumiera, American Bar Dollara, Muzeja okusa, Time-a, Hook&Cook-a i DOBRO proizvoda

Plan B u Lounge

mladom osječkom bendu Chordonblue

Nakon odličnog koncerta S.A.R.S.-a u sklopu Feelgood weekenda jučer su u osječkomnastupile The Frajle Svjetski gimnastički kup DOBRO World Cup danas ulazi u. Osječani i ostali gledatelji moći će ga pratiti dobro, jer iza nas je FEELGOOD WEEKEND, Gastro&Wine&Music Festival na kojem smo se svi napunili s puno pozitivne energije.koji se smjestio u, prigodno, ispred obnovljenog Sokolskog doma, započeo je Javnim izvlačenjem startnih brojeva za finale Svjetskog gimnastičkog kupa. Tisuće posjetitelja upoznali su se sa svjetskim gimnastičkim imenima, a svjetska gimnastička imena upoznala su Osječane, ne samo kao dobru publiku, već i dobre domaćine, koji su u najljepšem osječkom parku prezentirali svoj grad i pokazali otvoren, urban i razigran karakter. Upravo je to bio povod za organizaciju Festivala.Osim iznimno posjećenih koncerata grupeprve večeri idruge večeri, posjetitelji su cjelodnevno uživali u izvrsnoj street food ponudi. Uživali su i u slasticama iz Sunčane, u finim, uvijek drugačijim napitcima iz Trice i posebno osmišljenim „gemištima“ 4B vinarije.verziji bio je domaćin, koji su u dnevnoj varijanti Park obojali instrumentalima i jazz notama. Na veliku binu prebacili su se u večernjim satima kako bi priredili publiku za gostujuće koncerte. Tada su do posebnog izražaja sa svojom ponudom i uslugom došli FEELGOOD vinari s jedne i craft pivari s druge strane, pojačani izvrsnim, nagrađivanim cocktail majstorom Mirom Kljajićem.Uživanje na dekicama, zajedničko kušanje delicija pod krošnjama drveća, gledanje filmova s ljuljački, igranje na gimnastičkim spravama, žongliranje u Bijelo-plavom korneru… samo su dio aktivnosti koji su na jedno mjesto okupili sve generacije. Veselje, smijeh, dobra atmosfera i dobar osjećaj vladali su ovaj vikend u Parku.Kao sto se skijanje, Snježna kraljica i Zagreb vole, tako dugogodišnja, uzajamna ljubav Osječana i gimnastike postaje sve snažnija i vidljivija.DOBRO World Cup zahvaljuje svim Osječanima na prekrasnom druženju i pozitivnoj povratnoj informaciji, uz poziv da ispratimo Svjetski gimnastički kup do kraja i želju da ovo ne bude posljednji FEELGOOD WEEKEND, Gastro&Wine&Music Festival u našem gradu.Posebno hvala i partnerima FEELGOOD WEEKEND Festivala, ekipi koja je pod vodstvom osječke SMART agencije realizirala ovaj izvrstan projekt.U NEDJELJNIM FINALIMA SRBIĆ I KOVAČEVIĆDrugi dan finala DOBRO World Cup Osijek donijet će 2 hrvatska nastupa – na preči nastupit će aktualni svjetski prvak iz Montreala, Tin Srbić te njegov klupski kolega Antun Kovačević.