Hrvatskoga pjevačkog društva „Lipa“

od petka, 18. svibnja, do utorka, 22. svibnja 2018.

Budimpešti

3. International Choral Celebration and Laurea Mundi

Messiah

Georgea Friedricha Händela

Članice i članoviiz Osijeka, jednoga od najtrofejnijih i najboljih pjevačkih zborova u Hrvatskoj, ponovno biti važni sudionici jednoga velikoga i iznimno važnoga međunarodnoga događaja i projekta.Naime,godine, u mađarskoj prijestolniciodržat će se. Posrijedi je ugledan skup svjetskih zborskih laureata na kojemu će se naći 28 sjajnih i višestruko nagrađivanih pjevačkih zborova iz 11 zemalja svijeta s ukupno više od 1500 pjevača, među kojima će se, kao jedini hrvatski predstavnik, naći i „Lipa“. Na ovom velikom događaju, naime, okupit će se pobjednici jakih svjetskih zborskih natjecanja u protekloj 2017. godini. Lipašice i lipaši svoju su pozivnicu zaslužili kao nagradu za prošlogodišnji trijumf u Mozartovom gradu. Podsjetimo, „Lipa“ je osvojila naslov ukupnoga pobjednika natjecanja i Grand Prix (Velike nagrade, Grand Prize) na jakom svjetskom natjecanju pjevačkih zborova International Choral Celebration and Competition, koje je od 14. do 19. lipnja 2017. godine održano u austrijskom gradu Salzburgu.Na poziv organizatora članice i članovi „Lipe“ predstavit će se u više navrata stilski različitim programima na nekoliko lijepih lokacija u Budimpešti, uključujući i počasno mjesto na koncertu otvaranja (Opening Concert) u petak navečer, 18. svibnja. No, najveća atrakcija i čast za „lipašice“ i „lipaše“ bit će izvedba cjelovitoga oratorija „, jednoga od glasovitih, monumentalnih i kapitalnih zborskih djela, koje će u nedjelju, 20. svibnja, navečer u velikoj i prekrasnoj National Concert Hall, uz instrumentalnu filharmonijsku pratnju, zajednički otpjevati oko 400 izabranih pjevača iz više zemalja!„Lipa“ je za ovo natjecanje izabrana na osnovu svoje kvalitete i prethodnih velikih postignuća i niza osvojenih vrijednih nagrada i priznanja na hrvatskoj i međunarodnoj zborskoj sceni. Lipašice i lipaši ponosni su što ponovno imaju priliku predstavljati svoj grad Osijek, Osječko-baranjsku županiju i Hrvatsku na svjetskoj zborskoj i umjetničkoj pozornici te ojačati veze i kontakte s eminentnim zborskim ansamblima iz cijeloga svijeta. Cijeli projekt, kao i svi popratni tzv. revijalni nastupi, za koji se „Lipa“ aktivno priprema već pola godine, pripremljen je pod vodstvom dirigentice prof. Valerije Fischbach, a uz pomoć kodirigentica prof. Ozane Tomić i prof. Lidije Neznanović.Valja podsjetiti da je HPD „Lipa“ jedno od najstarijih pjevačkih društava u Hrvatskoj, osnovano 1876. godine, što znači da ove godine slavi pune 142 godine uspješnoga postojanja. Posljednjih četvrt stoljeća nazivaju se „zlatne godine Lipe“ zbog osvojenih mnogih zapaženih nagrada na pjevačkim natjecanjima u Hrvatskoj i svijetu. Sudjelovanje na skupu svjetskih zborskih laureata s ponajboljim svjetskim zborovima bit će nastavak kontinuiranoga rada „Lipe“ na kvaliteti zborskoga zvuka i na obogaćivanju zborskoga repertoara.