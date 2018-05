Hrvatsko pjevačko društvo „Lipa“

Tekst: Tomislav Levak

Foto: Valerija Fischbach i Zoran Svoren

iz Osijeka postiglo je još jedan, ovaj put na, održanom od 18. do 22. svibnja 2018. godine u mađarskoj prijestolnici Budimpešti!Podsjećamo, na ovom velikom zborskom događaju okupilo seiz 11 zemalja svijeta, redom pobjednika jakih svjetskih zborskih natjecanja u protekloj 2017. godini. Među pozvanim zborovima, kao jedini hrvatski predstavnik, našla se i „Lipa“, koja je svoju pozivnicu zaslužila naslovom ukupnoga pobjednika natjecanja i osvajanjem Grand Prixa na prošlogodišnjem svjetskom natjecanju pjevačkih zborova u Salzburgu.„Lipašice“ i lipaši“ dobili su zbiljana ovom velikom i važnom međunarodnom događaju i projektu. Pri tome je najveća atrakcija i čast za lipašice i lipaše svakako bila gala izvedba cjelovitoga oratorija „, jednoga od glasovitih djela za soliste, zbor i orkestar. U nedjelju, 20. svibnja, navečer u velikoj i prekrasnoj, pod ravnanjem izvrsnoga dirigenta Hollerunga Gabora te uz četvero vokalnih solista i uz instrumentalnu pratnju orkestra Budafoki Dohnanyi Zenekar, zajednički ga je otpjevalo oko 400 izabranih pjevača iz više zemalja, među kojima i 60-ak lipašica i lipaša. Svojom sjajnom izvedbom oduševili su više od 1500 posjetitelja koji su im priredili višeminutne ovacije, što je jedinstven osjećaj koji će svi izvođači dugo pamtiti.Osim toga, „Lipa“ se brojnoj publici predstavila još u četiri navrata na različitim lokacijama (dakle, ukupno pet nastupa u Budimpešti). Pri tome je – pod ravnanjem dirigentice prof., a uz pomoć kodirigentica prof.i prof.– „Lipa“ izvela ukupno čak(uključujući i glazbene brojeve iz „Messiah“), pokazavši svu raznolikost svojih nastupa i repertoara. Osim na svečanom koncertu otvaranja (Opening Concert) lipašice i lipaši pjevali su i na Friendship Concert, zatim na službenom susretu zborskih laureata i osvajača Grand Prix nagrada te na događaju Night of Choral Music. Svaki put su dobili veliki pljesak te pohvale glazbenih stručnjaka i publike. Instrumentalni solisti i pratnja pri tome su bili(klavir),(cajon) i(viseće zvono), a posebno se kao vokalna solistica istaknula lipašica. Ona je, na zahtjev organizatora, čak u dva navrata imala solo nastupe: na Opening Concert, gdje je solirala u jazz obradi skladbe „Hallelujah“ te na Night of Choral Music, gdje je kao solistica predvodila izvedbu hita We Are The World, te također zaslužila veliki pljesak.Posebno lijepo iznenađenje uslijedilo je na, kada su organizatori i stručno povjerenstvo, oduševljeni izvedbama, „Lipi“ dodijelili titulu svjetskih zborskih laureata s najvišom pohvalom (Laurea summa cum laude) i medalju za izvrstan umjetnički doseg! Lipašice i lipaši presretni su zbog osvajanja novoga velikog međunarodnog priznanja, a još su ponosniji što su ponovno imali prigodu predstavljati svoj grad Osijek, Osječko-baranjsku županiju i Hrvatsku na svjetskoj zborskoj i umjetničkoj pozornici te što su uspostavili veze s nekoliko eminentnih pjevačkih zborova (iz SAD-a, Italije i Švedske) s kojima se dogovara buduća suradnja.HPD „Lipa“ zahvaljuje se Gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji, Hrvatskom saboru kulture, članovima Upravnog odbora „Lipe“ te svima koji su pomogli „Lipin“ put i boravak u Budimpešti. Valja naglasiti da će Osječanke i Osječani uskoro moći čuti dio programa s kojim se „Lipa“ iznimno uspješno predstavila na susretu svjetskih zborskih laureata, a detaljnije informacije bit će objavljene naknadno.