Proljeće

novi početak, buđenje i uvod u toplije dane

iscrpljujuće dijete

kuharica-savjetnica

Crveno, zeleno, jedi ispravno

Joanne Dolgoff

praktičan i zabavan

Prirodno bez glutena

jesti jednolično

zdrava, ukusna i uravnotežena. Jadranka Boban Pejić

Superhrana

Julie Montagu

Superhrana za svaki dan

superhranu

Kelly Pfeiffer

Kuhinja zdravlja - Ayruvedska vegetarijanska kuharica

kao godišnje doba označava. Tako i većina ljudi odluči počistiti svoje kuće, stanove i dvorišta, ali i svoje tijelo. Kako brze i, razni detoksi i čudotvorni čajevi nisu dobra ideja, donosimo vam nekolikoo tome kako se zdravo hraniti, bez da se osjećate zakinuto ili kao da ste na dijeti. Uz vrlo male promjene u svojim prehrambenim navikama možemo dugoročno napraviti ogroman posao i promijeniti cjelokupni način života, kako sebi, tako i svojoj djeci. Budući da je proljeće divan podsjetnik da svake godine imamo novu priliku probuditi se i promijeniti, iskoristit ćemo ga kako bismo vas potaknuli da možda navratite doi posudite neki od naslova koje ćemo vam predstaviti.pedijatrice, nije samo još jedna u nizu kuharica za djecu i obitelj. To jeobiteljski priručnik koji uz recepte nudi i niz korisnih informacija za uvođenje zdravijih i kvalitetnijih prehrambenih navika u svakodnevni život vaše djece. Knjiga nudi niz zanimljivih podataka o vrstama namirnica, energetskim vrijednostima, ukusne recepte s primamljivim fotografijama, ideje za tjelovježbu te brojne savjete koji mogu olakšati proces zdravoga mršavljenja! Voćna pizza, pljeskavice s crnim grahom, kolačići s maslacem od kikirikija, mafini od bundeve s manje masnoća, zabavni voćni ražnjići, ledeni jogurt na štapiću, štapići s bananom i pahuljicama/bademima te hrskave jabuke, samo su neki od zabavnih recepata u kojima ćete uživati i vi i vaše dijete – ne samo u jelu, već i u zajedničkom pripravljanju! Posebnost ovoga programa prehrane osmišljenoga kroz sustav prometnih svjetala – crveno (stani!), žuto (uspori!), zeleno (kreni!), jest to što je prilagođen ne samo potrebama svakog djeteta, nego i njegovim željama. Ovaj jednostavni i lako primjenjivi program mršavljenja i održavanja težine ne temelji se na zabranama pojedinih namirnica, nego na kontroliranju njihova unosa te se prilagođava djetetovoj dobi, spolu i indeksu tjelesne mase. Naglasak je na izboru zdravih namirnica i njihove pripreme, ali i raznolikosti prehrane, dok je osnovni program prehrane na pregledan i zabavan način objašnjen kao društvena igra. Crveno, zeleno, jedi ispravno nudi zabavna i zdrava rješenja za ispravnu prehranu vaše djece, ali i cijele obitelji.govori o tome kako hraniti se bez glutena ne mora značiti. Bezglutenska prehrana može biti, prvo ime prirodne prehrane u ovoj bogato opremljenoj kuharici predstavlja prirodnu prehranu s obiljem cjelovitih namirnica koje prirodno ne sadrže gluten. Uz pregršt recepata u glavnome dijelu knjige te uvod u kojem ćete saznati više o žitaricama koje ne sadrže gluten i njihovim brašnima, o vitalnosti hrane i organskom uzgoju, prirodnim zgušnjivačima i uzrocima sve češćih zdravstvenih tegoba koje izaziva gluten, ova će kuharica pomoći, svima koji povremeno ili stalno izbjegavaju gluten, da s lakoćom kreiraju ukusne i raznovrsne jelovnike za cijeli dan i kroz sva godišnja doba. Veganski recepti s cjelovitim namirnicama bez šećera i umjetnih dodataka osmišljeni su tako da vam daju obilje energije i snage, okuse i mirise koji će vas ispuniti zadovoljstvom i osjećajem sitosti.Knjigaučiteljice joge i zvijezde zdravog življenja, poručuje kako si nikad ne bismo trebali uskraćivati mogućnost da se osjećamo sjajno, a u tome nam hrana može neizmjerno pomoći. Postoje načela prehrane koja svima mogu donijeti dobrobiti. Superhrana jest knjiga recepata koja nudi kreativne ideje za uvođenje zdravih namirnica u svakodnevnu prehranu. Mnoge su namirnice poznate, ali ima i onih egzotičnijih koje su dostupne i koje bi trebalo uvrstiti u prehranu. U knjizi se nalaze originalni, ali i jednostavni recepti za svaki obrok, recepti za energetske napitke te poslastice za podizanje energije i snage. Knjiga je vodič za one koji žele smršavjeti, ozdraviti i biti u punoj snazi.Kuharicapokazuje kako bez mnogo muke možete ponuditi hranjive namirnice – "" – u svakom obroku, i to ne neku čudnu, nepoznatu hranu, nego svakodnevnu superhranu koju već poznajete i volite, poput jaja i orašastih plodova. Bilo da stavljate zamrznute divlje borovnice u jutarnji smoothie, slanutak u kekse s komadićima čokolade ili grčki jogurt na riblji taco, svako jelo u sebi može sadržavati snažan nutritivni poticaj i istovremeno imati izvrstan okus. Uključivanje zdravih namirnica u obroke ne mora biti teško ili im osiromašiti okus. Držite se ove knjige i vidjet ćete koliko to lako može biti! Autorica kuharice,ujedno je i lice koje stoji iza bloga Nosh and Nourish (noshandnourish.com), uživa svakodnevno pripremajući zdravu hranu svojoj obitelji. Nakon što je izgubila 23 kg prelaskom na prehranu cjelovitim namirnicama, pokrenula je blog kako bi zdravu prehranu učinila dostupnijom zaposlenim roditeljima.Kuharicauvodno objašnjava osnovne postavke ayurvede, ajurvedski pogled na prehranu i zdravlje. Ovdje su izdvojeni recepti "bez kojih se ne može" – koji čine osnovu abecede ajurvedskog kuhanja. Recepti su detaljno prikazani, kako objašnjenjima, tako i bogatim slikovnim opisom koji pokazuje načine pripreme. Autorica Senka Kušer-Milić poglavlja je podijelila na: napitke, slastice, juhe, variva, deserte, salate, lagana povrtna jela i "svaki dan nešto novo".