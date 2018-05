hrvatski sajam dronova – Osijek Drone Expo

Program:

Prvog dana manifestacije, u subotu 12. svibnja, posjetitelje tako očekuje:

Program:

Program utrke „Croatian Drone Cup - RACE #1 - Osijek“

Subota , 12. svibnja 2018.

Nedjelja , 13. svibnja 2018.

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji održanoj na Pampasu, još jednom je najavljen prvi– koji će se, kako smo već pisali , održati 12. i 13. svibnja u prostoruNovosti u vezi nadolazećeg ODE-a predstavili su direktor Osječkog sajma d.o.o., predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijekateiz tvrtke Hexaworx. Najvažnija je novost ta da: izlagača za sada ima 13, a natjecatelja u utrci Dron Race Kupa Hrvatske više od 30.Prvi hrvatski sajam dronova privlači svei izvan granica Hrvatske, pa je potvrđeno kako će u utrci sudjelovati natjecatelji iz Austrije, Mađarske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine.Povećava se i broj sadržaja koji će se ponuditi posjetiteljima tijekom vikenda. Pored već najavljenih..., u suradnji sorganizirat će se i natjecanje za najmlađe posjetitelje, a najuspješniji će dobiti vrijedne nagrade – dronove. Najavljeno je i kako će manifestaciju uveličati nogometašikoji će se družiti s najmlađim obožavateljima.Kao posebno zanimljiv dio sajma, najavljeno je predstavljanje onoga najboljega što Hrvatska ima, dronova u samom vrhu svoje klase koji se ne koriste u komercijalne svrhe već za potrebe industrije ili poljoprivrede. Tako će posjetitelji moći vidjeti dronove vrijednosti od čakŽeljko Požega je pozvao sve Osječane i Osječanke da dođu naobećavši kako je to početak još jednekoju će Grad nastaviti potpomagati. Alen Vukašinović je iskoristio priliku da pozove sve kreativce s područja grada i županije da se jave Osječkom sajmu jer za sve njih ima mjesta na sajamskim manifestacijama. Najavio je i pojačanu suradnju s Domom tehnike jer je interes djece za edukativnim radionicama dronova prevazišao kapacitete Doma, pa je Sajam spreman uskočiti kao partner, neovisno o održavanju predstojećeg Sajma.Dakle, Osječane očekuje ludi vikend u svibnju ikoji se ne smije propustiti, a koji će grad na Dravi još čvršće pozicionirati na mapi predvodnika novih tehnologija u Hrvatskoj.- izložbeno-sajamski dan na kome će se predstaviti proizvođači, zastupnici proizvođača dronova, tvrtke koje koriste dronove;- paneli i predavanja o poslovnom i zabavnom korištenju dronova;- predstavljanje novih tehnologija i načina korištenja (industrija, poljoprivreda, snimanje iz zraka, monitoring, 3d maping, krizne situacije..), poslovne mogućnosti, problematika, regulative, zakonodavstvo, pravila...;- Edukativne radionice za sve koji žele saznati kako sklopiti vlastiti dron (dijelovi, sastavljanje, programiranje, printanje rezervnih djelova na 3d printeru itd.);- nagradne igre za djecu (nagrade su pravi dronovi);- simulatori letenja race dronova (na nekoliko postavljenih kompjutora);- zabava, druženje uz DJ-e.- inovativna i bogata gastro ponuda10:00 – 10:45 sati - Predavač: CCAA Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, tema: Izmjena Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova10:45 – 11:15 h - Predavač: CCAA Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, tema: Izrada procjene rizika pri operacijama sustavima bespilotnih zrakoplova11:30 – 11:45 h - Predavač: CCAA Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, tema: Izvješćivanje o događanjima povezanim sa sigurnošću12:00 – 12:30 h - Predavač: In2, tema: Bespilotne letjelice i pametna poljoprivreda12:45 – 13:15 h - Predavač: Aviteh d.o.o., tema: Prezentacija DJI multikoptera13:15 – 13:30 h - Predavač: Semer pro sempel d.o.o., tema: Osiguranje bespilotnih zrakoplova13:45 – 14:15 h - Predavač: Tenzor, tema: Orqa FPV One: video naočale za upravljanje bespilotnim letjelicama15:00 – 15:30 h - Predavač: HUBS Hrvatska udruga bespilotnih sustava, tema: Implementacija koncepta UTMDrugog dana (nedjelja, 13. svibnja) posjetitelje očekuje najzanimljiviji dio cijelog programa, a to je utrka Dron race kup Hrvatske na posebno uređenoj stazi za utrke dronova na prostoru sajma/streljane. Sudionici će upravljati dronovima s FPV (first person view) naočalama, a bit će postavljena i zaštitna mreža za gledatelje zbog sigurnosti. Pobjednike očekuje bogat nagradni fond, a i drugi dan sajma dronova završit će druženjem i zabavom uz DJ-e.Točnu satnicu programa i sve detalje saznat ćete uskoro, a već sada je jasno kako Osječane očekuje ludi vikend u svibnju i atraktivan događaj koji se ne smije propustiti, a koji će grad na Dravi još čvršće pozicionirati na mapi predvodnika novih tehnologija u Hrvatskoj.Organizatori: Osječki sajam d.o.o. uz stručno vodstvo tvrtki Trotoar i Hexaworx.Suorganizator: Turistička zajednica grada Osijeka, Zajednica tehničke kulture grada Osijeka, Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županijePokrovitelj: Grad OsijekPotpora: HUBS Hrvatska udruga bespilotnih sustava, Drone Racing Team Croatia, Laus Deo d.o.o.10:00 sati:- prijava natjecatelja i tehnička kontrola ispravnosti letjelica- pilot breefing – informiranje pilota- trening- pauza za ručak- kvalifikacijske trke- završetak subotnjeg programa10:00 sati:- nastavak kvalifikacijskih trka- pauza za ručak- nastavak kvalifikacijskih trka- pauza- finalne utrke- proglašenje pobjednika i završetak programa