polako postaju sve prisutniji u svakodnevnom životu naših građana. Kao i mnogo puta do sada kada jeu pitanju, upravo je Osijek jedan od predvodnikau Hrvatskoj.Kao dokaz te tvrdnje na današnjoj tiskovnoj konferenciji ekskluzivno je najavljen predstojeći Osijek Drone Expo – prvi hrvatski sajam dronova – koji će se održati. u prostoru Osječkog sajma. Uvodnu riječ imali su:, zamjenica gradonačelnika,, direktor Osječkog sajma i, predsjednik gradskog vijeća grada Osijeka.Dvodnevninamijenjen je rastućoj zajednici korisnika dronova u Hrvatskoj i Slavoniji ali i cijeloj regiji, pa će sajam tako imati međunarodni karakter jer su svoj dolazak najavili dronaši izKako su na tiskovnoj istaknuliiz Hexaworxa iiz Trotoara, sajam će ponuditi doistakoji će uključivatiza sve koji žele sklopiti vlastiti dron, računalne simulacije letenja race dronova, utrku Dron Race Kupa Hrvatske, nagradne igre, druženje, zabavu itd.Sajam će imati ipa će tako predstavnici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo održati predavanje na temu sigurnosti letenja gdje će predstaviti i novi pravilnik koji regulira to područje; Zajednica tehničke kulture organizirat će simulacije letenja i upravljanja dronom na računalima te radionice popravaka oštećenih dronova, a Osječki sajam i Turistička zajednica organizirat će i gastro sajam u sklopu ODE-a gdje će se predstaviti tradicionalni i autohtoni slavonski proizvodi.Prvog dana manifestacije, u, posjetitelje tako očekuje:- izložbeno-sajamski dan na kome će se predstaviti proizvođači, zastupnici proizvođača dronova, tvrtke koje koriste dronove;- paneli i predavanja o poslovnom i zabavnom korištenju dronova;- predstavljanje novih tehnologija i načina korištenja (industrija, poljoprivreda, snimanje iz zraka, monitoring, 3d maping, krizne situacije..), poslovne mogućnosti, problematika, regulative, zakonodavstvo, pravila...;- Edukativne radionice za sve koji žele saznati kako sklopiti vlastiti dron (dijelovi, sastavljanje, programiranje, printanje rezervnih djelova na 3d printeru itd.);- nagradne igre za djecu (nagrade su pravi dronovi);- simulatori letenja race dronova (na nekoliko postavljenih kompjutora);- zabava, druženje uz DJ-e.Drugog dana () posjetitelje očekuje najzanimljiviji dio cijelog programa, a to je prva -na posebno uređenoj stazi za utrke dronova na prostoru sajma/streljane. Sudionici će upravljati dronovima s FPV (first person view) naočalama, a bit će postavljena i zaštitna mreža za gledatelje zbog sigurnosti. Pobjednike očekuje bogat nagradni fond, a i drugi dan sajma dronova završit će druženjem i zabavom uz DJ-e.Ulaz i parking za sve posjetitelje su, sva predavanja su otvorena za građane, a točnu satnicu programa i sve detalje saznat ćete uskoro. Već sada je jasno kako Osječane očekuje ludi vikend u svibnju i atraktivan događaj koji se ne smije propustiti, a koji će grad na Dravi još čvršće pozicionirati na mapi predvodnika novih tehnologija u Hrvatskoj.Organizatori: Osječki sajam d.o.o. uz stručno vodstvo tvrtki Trotoar i Hexaworx.Suorganizator: Turistička zajednica grada Osijeka, Zajednica tehničke kulture grada Osijeka, Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županijePokrovitelj: Grad OsijekPotpora: HUBS Hrvatska udruga bespilotnih sustava, CCAA Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Drone Racing Team Croatia, Laus Deo d.o.o.