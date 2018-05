građani Hrvatske

Tekst: Dražen Gorjanski, dr. med.

Foto: Ilustarcija

Mi,, bilo da smo zdravi, bolesni, bogati ili siromašni, egoisti ili moralisti, Hrvati, Srbi, Mađari ili Talijani, Romi, Česi, Slovaci ili Bošnjaci, mostovci, živozidaši, uhljebi ili udbaši, ustaše, partizani, hadezenjare ili komunjare, lijevi ili desni, vjernici ili ateisti, homo ili hetero, muslimani ili budisti, homofobi, altruisti, obiteljaši ili cajkaši, katolici ili pravoslavci, u haljinama muškarci - pomozimo našemLincoln je jednom rekao:neke ljude sve vrijeme i sve ljude neko vrijeme, ali ne možete varati sve ljude sve vrijeme. Čini se da je vrijeme prijevara u zdravstvu isteklo. Već nas 25 godina uporno lažu o prednostima privatnog zdravstva nad javnim. A istina je upravo obrnuta: javno je zdravstvo to koje je pravednije, humanije, jeftinije, djelotvornije, naprednije. Jedino nam javno zdravstvo osigurava besplatno liječenje i daje sigurnost da nećemo osiromašiti u slučaju bolesti. Javno je zdravstvo to koje će nam osigurati prevenciju i rano otkrivanje bolesti. Samo javno zdravstvo besplatno obavlja i najsloženije operacije, provodi transplantacije i liječi i najteže maligne bolesti. Samo javno zdravstvo bdije nad našim zdravljem 24 sata dnevno, 365 dana u godini i samo ono dopire do najudaljenijih dijelova zemlje. Samo javno zdravstvo osigurava jednakost i pravednost u liječenju te stvara solidarnost kojom je „moralno ujedno i jeftino“ (P. Krugman). Samo je javno zdravstvo ostvarenje sna u kojemu svatko doprinosi koliko može, a uzima koliko mu treba.Naravno, javno je zdravstvood mnogih dječjih bolesti. Može biti ljubaznije, organiziranije, više uvažavati pacijente i njihove potrebe. Može bolje, omogućiti im napredovanje, zadovoljstvo na poslu i povećati primanja. Ali to ne može učiniti samo. Da bi se razvilo, da bi pokazalo za što je sve sposobno moramo ga osloboditi političkih stranaka, učiniti ga transparentnim i staviti pod nadzor građana koji ga plaćaju.Kako mi, građani, možemo pomoći našem zdravstvu?: zanimajmo se za javno zdravstvo, saznajmo što naša omiljena stranka misli o zdravstvu (ako uopće misli). Planira li i dalje privatizirati naše zdravstvo - nemojmo glasovati za nju. Brinimo o vlastitoj budućnosti i budućnosti naše djece. Neka javno zdravstvo bude tema na kojoj se gube ili dobivaju izbori. Potpisujemo peticije, sudjelujmo u prosvjedima, pišimo ministru. Na svojim stranicama stavljajmo članke koji raskrinkavaju planove o privatizaciji javnog zdravstva. Probudimo se!Vrijeme je za otrježnjenje. Javno zdravstvo, ali to je još uvijek javno zdravstvo –oblik zdravstvene zaštite. Nemojmo unazad, u privatizaciju i stvaranje privatnih ambulanti i bolnica. Pa javno je zdravstvo upravo i nastalo udruživanjem privatnih ambulanti i bolnica. I to prije 70 godina. Sedamdeset godina! I mi bi sada trebali ponovo nazad na privatne ambulante i bolnice? Ponovo stvarati sustav u kojemu je liječenje povlastica bogatih? Sustav u kojemu ćemo morati birati između zdravlja djeteta i cjelokupne imovine? Jesmo li sasvim pri sebi?Ljudi razvijaju programe za let na Mars, istražuju tamnu tvar, prave samovozeće automobile, a Sophia govori u UN. Kakva privatizacija zdravstva? Pa to je kao da se pored Rimčevog Koncepta 2 zalažemo za prijevoz volovskom zapregom. Probudimo se!Krećimo se naprijed, a ne nazad. Razvijajmo, unapređujemo, usavršavajmo naše javno zdravstvo. O tome ovisi kako ćemo se liječiti mi, naši roditelji i naša djeca. Neurolozi pronalaze moždane strukture odgovorne za unutarnji monolog, otkrivaju se tajne Higgsovog bozona, a u japanskim vrtićima djeca razgovaraju s robotima. Kakva privatizacija, kakvo uništavanje javnog zdravstva, kakvo vraćanje 70 godina unazad?Probudimo se već jednom! O našem javnom zdravstvu je riječ!