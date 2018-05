Zračnoj luci

Tekst: OBZ.hr

Foto: Osijek031.com

Radni sastanak u osječkojodržali su danas direktori župan Osječko-baranjske županije. Iako je Županija vlasnik Zračne luke Osijek s najmanjim udjelom (20 %) župan se želio upoznati s radom Zračne luke tijekom posljednjih mjeseci. Razgovarali su ood strane sva tri vlasnika (udio Grada Osijeka iznosi 25%, a udio države 55%), novim linijama te letovima za vrijeme predstojeće turističke sezone.Do sada je rad Zračne luke gotovo u cijelosti ovisio o sufinanciranju vlasnika, a plan nove Uprave je u budućnosti poslovanje dovesti do razine. U tijeku je izradaza dugogodišnji period, a u međuvremenu su postavili kratkoročne ciljeve. Prvi od njih odnosi se na cargo promet za što treba osigurati adekvatnu infrastrukturu. Tome u prilog ide i nedavna najava župana Anušića o brzom završetku Koridora 5C u punom profilu što će zasigurno doprinijeti i boljoj konkurentnosti osječke Zračne luke.Župan je istaknuo kako je u ovoj godini Zračna luka od strane Županije sufinancirana s, a do kraja se godine taj iznos planira udvostručiti.- rekao je župan i dodao kako su iz Grada Osijeka na zajedničkom sastanku također najavili povećanje iznosa koji se izdvaja za Zračnu luku.Na sastanku su razgovarali i o kapitalnim projektima s kojima će se obratiti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, od kojih je jedan osiguravanje dodatne „“ pozicije jer iako je Zračna luka prostorno mala, uvođenjem novih letova bit će potrebe za otvaranjem dodatnih izlaza prema samoj uzletnoj pisti. Pritom je najavio kako ljetna zračna linija premapostaje cjelogodišnja, dok od 1. srpnja, umjesto planirane sredine listopada, kreće nova veza s Njemačkom i to Köln-Osijek-Köln -pojasnio jeZa ovogodišnju turističku sezonu najavio je Forgić i letove prema Jadranu dodavši kako je koncesionar, koji je prošao na natječaju, a izravne linije također ima i. Četvrtkom će se letjeti za Dubrovnik, a petkom za Split.Iz Zračne luke očekuju da će uvođenje novih linija doprinijeti i značajnijem porastu broja putnika pa se u 2018. očekuje više od– rekao je župan Anušić.