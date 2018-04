[16.04.2018.]

spajanja – vidljivog i nevidljivog, poznatog i nepoznatog

Tekst: Filip Živaljić

[11.04.2018.]

Od 18. do 21. travnja 2018.

OS mreža - umrežavanje i stvaranje u suradnji

Od 18. do 21. travnja 2018.

Program:

Srijeda , 18. travnja 2018.

Četvrtak , 19. travnja 2018.

Petak , 20. travnja 2018.

Subota , 21. travnja 2018.

Ove je nedjelje 15. travnja 2018. godine jedan od najpoznatijih simbola grada na Dravi, pješački most, zasvijetlio u bojamaKreativna riznica populacijski je simpozij kreativne industrije koji se četvrtu godinu za redom organizira na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Riječ je o događanju u kojem javna visokoobrazovna ustanova otvara svoja vrata zainteresiranim posjetiteljima i spaja ih s kreativcima koji se predstavljaju raznovrsnim izlaganjima.Most je simbol, različitih ljudi i događaja. On premošćuje razlike i simbolički podsjeća na prevladavanje prijepora i nerazumijevanja. Upravo stoga osječki pješački most rječito prenosi ovogodišnju temu Kreativne riznice „OS mreža“. Osvijetljen bojama ovog popularizacijskog simpozija osječki pješački most podsjeća na važnost suradnje 12 sektora kreativne industrije kao i posjetitelja s izlagačima. Most će bojama Kreativne riznice biti osvijetljen sve do svečanosti zatvaranja Kreativne riznice 21. travnja.Ove godine Kreativna je riznica dobila i svoju aplikaciju za mobilne telefone. Aplikaciju je izradio student Željko Ronta i ona omogućuje da se putem svojih pametnih telefona svi zainteresirani mogu potpuno besplatno prijaviti na više od 70 interaktivnih izlaganja i radionica. Zainteresirani građani svoje mjesto na mogu osigurati prijavom na linku Prijavite se i otkrijte zašto je Kreativna riznica dobitnik Državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti i zašto je osječki pješački most obojan zaštitnim bojama ovog nesvakidašnjeg simpozija.godine nau Osijeku održat će seKreativci i oni koji se tako osjećaju, vjerujemo kako već nestrpljivo očekujete! Ovogodišnja tema je ""!očekuju vas besplatne kreativne radionice, okrugli stolovi i umjetničke izvedbe. Osigurajte svoje mjesto prijavom na poveznicu 19:30 h - Otvorenje Kreativne riznice 2018: OS Mreža19:30 h - Ratni kabinet princa Eugena od Savoje, By Stipe Gugić19:30 - 20:45 h - PERFORMANS09:00 h -Umrežavanje kultura: Kina, By Aleksandra Andrić Radišić09:00 h - Posjetitelji Kreativne riznice: Gramatika mreže09:00 h -Mreža života slavonske elite osvijetljena suradnjom ustanova u kulturi, By Jasminka Mesarić, Denis Detling, Jesenka Ricl09:00 h - Kreativno učenje uz Abakus, By Ljubica Stantić, Dora Radl Ćućić09:20 h - 12 čvorišta kreativne industrije, By Volonteri Kreativne riznice10:30 h - Spojimo se kavom, By Matija Matijaško10:30 h - Rasprava o kreativnim projektima grada Osijeka, Moderatorica: Kornelija Mlinarević, By Ivana Jurić, Krunoslav Plećaš, Antoaneta Radočaj-Jerković, Jasna Horvat, Kornelija Mlinarević11:00 h - Mreža lokacija, By Ivan Grgić, Marin Seleš11:00 h - Arhitekturom umrežene kulture, By Bruno Rechner11:00 h - Googleova magija iza oglasa na pretraživačkoj mreži, By Antun Biloš, Davorin Turkalj12:00 h - Podnevni Intermezzo, By Josipa Erhardt, Andreja Vrekalić12:45 h - Stanka za nadahnuća13:00 h - Projekti vidljivi na svjetskoj znanstvenoj mreži, By Kristina Terzić, Tamara Lemajić, Jasminka Mihaljević13:00 h - Putem svile, By Iva Ižaković13:00 h - Program Kreativna Europa - kreativni proces, By Dubravka Pekanov Starčević, Morana Bigač, Ivana Bestvina Bukvić13:00 h - Mreža kreativnih projekata, By Sanja Vuković-Čović, Irena Mikulić13:10 h - Riznica produkcijskih projekata Instituta Andizet, By Andizet13.10 h - Kreiranje mreže u eteru, By Vinko Pejić, Davor Vrandečić15:15 h - U mreži kulturnog centra, By Igor Mavrin15:15 h - Kreativnost, psihopatologija i umjetnost, By Dunja Degmečić, Andrijana Mišković, Ana Bardak, Marija Heffer15:15 h - U mreži vučedolskih zviježđa, By Mirela Hutinec, Mirna Šuljug15:15 h - Topoteka, By Vlatka Lemić15:15 h - Važnost međunarodnog umrežavanja na studiju glume i lutkarstva, By Katica Šubarić15:15 h - Oblikovanje gline, By Nikola Faller16:00 h - Stanka za nadahnuća,16:00 h - Osnove snimanja i filmskog jezika, By Bojan Draksler, Kristina Kumrić16:30 h - Plesna riznica, By Mira Sekereš, Suzana Žuljević16:30 h - Umrežavanje u kreativnoj industriji, By Laura Plantak, Diana Kotrla, Ana-Marija Kovačević16:30 h - Kako lideri o(p)staju u novomedijskoj "džungli"?,By Tomislav Levak, Snježana Barić-Šelmić16:30 h - Vizualna mreža, By Ana Zrnić, Iva Ižaković17:45 h - Stanka za nadahnuća,17:45 h - Spojimo se kavom, By Matija Matijaško18:00 h - How do you get to Carnegie Hall (from Osijek), By Antoaneta Radočaj-Jerković, Udruga Glazbena radionica mladih Polifonija, Davor Dedić, Majda Milinović, članice zbora Brevis18:45 h - Stanka za nadahnuća19:00 h - An International Evening of Poetry, Moderatorica: Sanda Katavić-Čaušić, By Sanda Katavić-Čaušić19:00 h - Audicija - u potrazi za novim doživljajima, By Nikolina Baškarad, Jesenka Ricl19:00 h - Postavite se vidljivi na mreži, By Ivona Martinović, Josipa Mijoč, Ana Zrnić19:00 h - Umreži se igrom, By Saša Kunić, Nikola Varenica, Darko Gotal19:45 h - Umreži se igrom, By Valentina Junačko, Dora Kalmut, Žana Plejić, Martina Kolak20:30 h - Kisik, By SOS – Scena Osječkih Studenata09:00 h - Osmišljavanje i razvoj dječjih kreativnih setova, By Mirta Šulmajster Šodić09:00 h - Snaga iskrica u mreži, By Mirjana Nedović, Tatjana Petrač09:00 h - Gerila marketing i storytelling u mreži ReArt festivala, By Mirna Butković, Iva Buljubašić, Maja Haršanji, Gordana Lesinger, Kristina Mandarić09:00 h - Umreži se igrom, By Valentina Junačko, Dora Kalmut, Žana Plejić, Martina Kolak09:00 h - Posjetitelji Kreativne riznice: Gramatika mreže10:30 h - Utjecaj ''fashion influencera'' na modne brendove, By Sara Grepo, Marina Jerant10:30 h - Učenička kinematografija, By Adrian Buček, Leo Ivanek, Mirjam Džalto, Dora Radl Ćućić10:30 h - "Pub kviz" iz opće kulture, By Toni Podmanicki, Margareta Turkalj Podmanicki10:30 h - 12 čvorišta kreativne industrije, By Volonteri Kreativne riznice10:45 h - Kaligrafija, By Yang Meng Yie12:00 h - Stanka za nadahnuća12:30 h - U mreži jezika, By Ivana Buljubašić, Ranka Kojčinović12:30 h - Kineski Paper cut, By Zhang Yaping12:30 h - Iskreirajmo televizijski projekt, By Bojan Draksler12:30 h - #KreativnaEkonomija - intelektualni vs financijski i fizički kapital, By Jerko Glavaš, Tin Horvatin, Ivan Kelić12:30 h - Umreži se igrom, By Valentina Junačko, Dora Kalmut, Žana Plejić, Martina Kolak12:30 h - Riznica produkcijskih projekata Instituta Andizet, By Andizet12:30 h - Kava i umjetnost, By Mirisi kave13:30 h - Stanka za nadahnuća14:30 h - Arhitektura u mreži kreativne industrije, Moderator: Bruno Rechner, By Tomislav Matković, Ervin Mihelj, Diana Galić, Leo Vinković, Domagoj Topić, Bruno Rechner14:30 h - Nepredvidivost povezivanja zračnicom, By Maja Rogulja14:30 h - Set up a network, build a team, By Ljerka Sedlan-König, Mia Hocenski16:15 h - Spojimo se kavom, By Matija Matijaško16:15 h - Stanka za nadahnuća17:30 h - Strast u kreativnoj industriji, By Andrea Perković, Josipa Maksimović17:30 h - Učini svoje proizvode vidljivima, By Filip Cvitić17:30 h - Izrada mrežne stranice, By Ante Vekić, Željko Ronta17:30 h - Autorska prava kreativaca, Moderator: Jesenka Ricl, By Igor Sambolec, Tihomil Matković, Marijana Bošnjak, Dubravka Klasiček, Marija Nikšić, Jesenka Ricl19:30 h - Novi čovjek,By Plesni studio Shine19:30 h - Ars Andizetum, Moderator: Dora Radl Ćućić, By Jasna Horvat, Milica Lukić, Marina Stanić, Josipa Mijoč, Ana Zrnić09:00 h - Iluminacija glagoljice, By Verica Kovač09:00 h - Izrada slika quiling tehnikom, By Rozalija Kablarić, Mira Šnajder09:00 h - Izrada nakita od žice, perla i kamenja, By Katarina Knezović09:00 h - Pozovi na umrežavanje,By Tanja Ljubo09:00 h - Spojimo se kavom, By Matija Matijaško09:00 h - Umreži se igrom, By Valentina Junačko, Dora Kalmut, Žana Plejić, Martina Kolak10:00 h - Instagram - od zabave do posla, By Marija Nikšić11:00 h - Stanka za nadahnuća11.15 h - Zaokružimo Kreativnu riznicu: zatvaranje festivala, By Ivana Jobst, Ivona Martinović, Ana Zrnić