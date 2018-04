Kreativna riznica

Ekonomskoga fakulteta i Instituta Andizet

Mreža kreativne industrije

Gramatika mreže

Gerila marketing i storytelling u mreži ReArt festivala

Iva Buljubašić, Maja Haršanji, Gordana Lesinger, Kristina Mandarić i Mirna Butković

Mirta Šulmajster Šodić

Osmišljavanje i razvoj dječjih kreativnih setova

Love2play

Snaga iskrica u mreži“ Mirjane Nedović i Tatjane Petrač

Dora Radl Ćućić, Mirjam Džalto, Adrian Buček i Leo Ivanek

Učenička kinematografija

Pub kviz' iz opće kulture

Tonija Podmanickog i Margarete Turkalj Podmanicki

Zhang Yaping

Marina Jerant i Sara Grepo

Utjecaj 'fashion influencera' na modne brendove

Reboot Overlods

Kineski Paper cut

„Iskreirajmo televizijski projekt

U mreži jezika

Ivana Buljubašić

Mirisi kave: kava i umjetnost

Matije Matijaška

Riznica produkcijskih projekata Instituta Andizet“

#KreativnaEkonomija – intelektualni vs. financijski i fizički kapital“

Jerka Glavaša, Tina Horvatina i Ivana Kelića

Ljerka Sedlan-König i Mia Hocenski

Set up a network, build a team

Andreje Perković i Josipe Maksimović, Filipa Cvitića te Ante Vekića i Željka Ronte

Strast u kreativnoj industriji

Perković i Maksimović

Učini svoje proizvode vidljivima

„Izrada mrežne stranice

Ante Vekića i Željka Ronte

Arhitektura u mreži kreativne industrije

Tihomil Matković, Ervin Mihelj, Diana Galić, Leo Vinković i Domagoj Topić

Brune Rechnera

Autorska prava kreativaca

Dubravka Klasiček, Igor Sambolec, Marija Nikšić, Tihomil Matković i Marijana Bošnjak

Jesenku Ricl

Ars Andizetum

Jasne Horvat, Josipe Mijoč i Ane Zrnić

Novi čovjek

Plesnog studija Shine

Ivana Bestvina Bukvić i Marina Stanić

Milica Lukić

Dora Radl Ćućić

Tekst i foto: Ana Zrnić

Najava:

U prijepodnevnim satima trećega dana popularizacijskoga simpozija kreativne industrije, 20. travnja 2018., u organizaciji, održano je devet događanja. Šest radionica i multimedijsko izlaganje mogli su posjetiti svi zainteresirani za sektore kreativne industrije, a između njih šetajući Ekonomskim fakultetom mogli su pogledati prostornu instalaciju „“ i sudjelovati u interaktivnoj izloži „“.Na radionici „predstavile su ReArt festival, pojašnjavale kako funkcionira gerila marketing i „storytelling“ u promocijama velikih događanja.na radionici „“ prikazala je razvoj dječjih kreativnih setova, i to na primjeru novog osječkog brenda „“, a sudionici su kroz timski rad uključeni u izradu postojećeg kreativnog seta. O djeci s poteškoćama u razvoju bilo je riječi na radionici „. Voditeljice su potaknule učenike na promišljanje o aktivnom uključivanju te djece u zajednicu te su osmišljavali zabavne sadržaje za djecu Vukovarskih iskrica.imali su zadatak učenicima približiti kinematografiju te ih potaknuti na razgovor o učeničkim filmskim uradcima. Na radionici nazvanoj „“ učenici su po skupinama osmišljavali kratke filmove i predstavljali ih. Radionica „'održana je u formatu tog danas popularnog kviza. Sudionici su se odgovarali na pitanja iz opće kulture, posebice područja hrvatske kulture, i to uz pomoć svojih pametnih telefona, a odigrali su i igru Najbrži prst. Također, održala se i radionica kaligrafije, nazvana istim imenom, na kojoj su sudionici pisali kistom i tintom kineska slova, a voditeljicaučila ih je krasopisu.pokušale su posjetitelje upoznati sa svijetom mode i približiti zakonitosti toga svijeta 'djevojkama iz susjedstva'. Kroz multimedijsko izlaganje „“ predavačice su progovorile o „influencerima“, njihovu marketingu i stilu života.Također, tijekom prijepodneva trećega dana simpozija svi koji su posjetili radionice te ostala događanja, koja su za njih priredili organizatori, mogli su testirati pilot-verziju videoigre. Ta računalna igra predstavljena je na drugome danu ovogodišnjega simpozija, a svi koji su ju odigrali sudjelovali su u istraživanju kojemu je cilj testiranje tržišta i unaprjeđenje igre.U poslijepodnevnoj sesiji posjetitelji su sudjelovali u čak osam radionica. Zhang Yaping tijekom radionice „“ upoznala posjetitelje s kineskom umjetnošću izrezivanja papira, a nakon čega su sudionici i sami izrezivali poznate kineske oblike. O tomu što je to nulti govor i kako ga prepoznati na televizijskim ekranima, odnosno kako se sve priprema televizijski program govorio je Bojan Draksler. Na radionici“ zainteresirana publika sudjelovala je u simuliranju mreže odgovornosti te je prolazila se kroz čvorišta televizijskoga projekta. Radionicom „uputila je studente i učenike na to sve moramo obratiti pozornost prilikom pisanja molbe, životopisa ili na razgovoru za posao, a ukazala je i na česte pogrješke s kojima se govornici hrvatskoga jezika susreću u prostoru oglašavanja.Malo nakon podneva posjetitelji su na simpoziju Kreativna riznica mogli sudjelovati u natjecanju „“, a i nakon toga svi koji su posjetili simpozij mogli su se zasladiti i okrijepiti kavomi pogledati multimedijsku izložbu „u Auli glagoljice.Treba istaknuti i multimedijsko izlaganje „koji su pred punom dvoranom studenata predočili sektore kreativne industrije kao potencijalne i plodne, posebice s obzirom na podatke prema kojima upravo ta industrija zapošljava najviše mladih. Predavači su uputili i na razvojni potencijal kreativne industrije, a koji se može očitovati kroz kulturnu identifikaciju gradova, turističku privlačnost i njegovu međunarodnu prepoznatljivost.održale su timski performans, ali i edukacijsku radionicu „“. Tom prilikom prijavljeni sudionici morali su pokazati svoje timske karakteristike te se uhvatiti u koštac s različitim kolegama u timu kako bi uspješno ispunili zadane zadatke.Prije završnoga događanja predstavljanja knjige, održane su i radionice. Radionica „u punoj dvorani studenata ukazala je na važnost strasti djelovanja, a na svojim su primjerima to voditeljice pokazale uvodeći posjetitelje u svijet fotografije. Cvitić je pak govorio je o brendiranju, a sudionici radionice „“ razrađivali su vlastite ideje logotipova proizvoda ili tvrtke te saznali poratne informacije o tim zamislima.“ radionica jekoji su zainteresirane upućivali u svijet dizajniranja mrežnih stranica, a uz pojedine korake i sami su morali savladati kreiranje mrežne stranice.Popodnevna sesija bila je i u znaku dvaju okruglih stolova. Na okruglom stolu „uz moderiranjevodili su raspravu o arhitekturi kao mediju te suvremenim trendovima u arhitekturi. Sudionici okrugloga stola osvrnuli su se i na aspekt autorskih prava u arhitekturi te ulogu Društva arhitekata u zaštiti tih prava. Na tu raspravu nastavila se i ona na okruglome stolu „“ na kojemu su sudjelovali. Uz moderatoricusudionici su diskutirali o preprekama prilikom preuzimanja autorskih prava, komentirali su financijske aspekte organiziranja jednoga događaj, uporabu imena i sl.Završni događaj trećega dana, a i svojevrsno zatvaranje Kreativne riznice bilo je predstavljanje interdisciplinarne dvojezične publikacije „“ autorica. Prije samoga predstavljanja plesnu točku „“ izvele su plesačice iz. Na predstavljanju ove jedinstvene publikacije u Hrvatskoj uz autorice su progovorile i recenzentice, s područja društvenih znanosti, te, s područja humanističkih znanosti, a predstavljanjem je moderirala. Publikacija je to koja je rezultat višegodišnjega rada autorica, idejnih začetnica simpozija Kreativne riznice, kojom se predstavljaju kreativni projekti Instituta Andizet, a ponajprije glavni projekt – Kreativna riznica.