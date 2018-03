Budan

Igora Delača

svježeg i modernog pop zvuka

Hit Factory

Croatia records

Uršula Tolj

Miroslav i Ivan Zečić

Moram Vam otkriti da sam čekajući na izlazak mog novog singla bio doista nestrpljiv i uzbuđen kao nikada prije. Sada ponovo osjećam onaj isti mladenački zanos i entuzijazam s početka karijere i zaista želim dati sebe i više od 100 %, kako bih slušateljima iskreno i na pravi način prenio svu ovu energiju i emociju koju osjećam. Moja nova glazbena priča na neki način predstavlja povratak glazbenim korijenima i onome što najviše volim, ali ovaj put u modernoj pop produkciji za koju je zaslužan mladi i izuzetno talentirani producent Ivan Zečić. Za sve one koji su navikli na moj dosadašnji rad to će biti mali, nadam se pozitivan šok, a za sve koji me znaju još iz doba prije grupe „Prva liga“, to će biti jako ugodno iznenađenje.

Nevena Vukes

Ivane Soldo Čabraja

Pero Galić

Mario Roth

Goran Bošković

Marko Vukes

Mia Valentić Anočić

Uršula Tolj

Pjesma „“ novi je singls kojim se ovaj put predstavlja u sasvim novom i drugačijem glazbenom stilu, koji će biti pravo iznenađenje i koji donosi potpuni zaokret u njegovoj glazbenoj karijeri. Velika promjena u oblikurezultat je suradnje s autorsko-producentskim timom „“ i izdavačkom kućom „“, s kojom je Igor nedavno potpisao višegodišnji ekskluzivni ugovor. Tekst pjesme potpisuje naša poznata TV voditeljica,, dok su za zaraznu glazbu, radiofoničan aranžman i modernu produkciju zaslužni(Hit Factory).“ - rekao nam je Igor Delač.Snimanje spota za pjesmu „Budan“ trajalo je dva puna dana i odvijalo se na više lokacija u Zagrebu, Županji i Osijeku. Spot je režirala glumica(ex.Ristić), a interesantno je da se u spotu osim dobro nam znane osječke glumicepojavljuju brojna poznata lica s glazbene scene i to:(Opća opasnost),(grupa Vigor),(Fluentes),, kao i mlada, popularna glumica, te naša poznata TV voditeljica