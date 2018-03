dobre vijesti

Što je padao, padao je

pun sunca

oblačno nebo

lagani porast temperature

sunce

do 9°C

Tekst: Ivana Mandić/Osijek031.com

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

Iako je snijeg obilježio početak proljeća , donosimo- "". Pred nama je vikendDanas nas očekuje, temperatura do 4°C uz slab do umjeren sjeverni vjetar. Subota nam donosi, nekoliko oblaka uz slab do umjeren istočni vjetar. Od nedjelje nam stiže! Kroz cijeli dan prevladavat će sunčano vrijeme uz temperaturu zraka. PProljeće je nam je stiglo kalendarski, vrijeme je da ga osjetimo i po temperaturi.. Uživajte u vikendu!