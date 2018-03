snijeg

Uskrs

oblačno vrijeme

3°C

do 9°C

proljetno vrijeme

Inja Pavlić:

Branka Šalić:

Marica Sardelić:

Mušan Turbić:

Suzana Štrk:

Tekst: Osijek031.com

Foto: Inja Pavlić, Branka Šalić, Marica Sardelić, Mušan Turbić i Suzana Štrk

Prognoza za početak proljeća -! Pa dobrodošlo proljeće onda. Već nas par dana muči ovaj snijeg koji je zakasnio nekoliko mjeseci.Uskoro će i, nadamo se suncu!Danas do kraja dana očekuje, uz još malo snijega. Dnevna temperatura bit će oko. Tmurno i oblačno vrijeme će nas pratiti sve do subote, za kada prognostičari najavljuju obilje sunca i dnevnu temperaturuNadamo se da je ovo zadnji ovosezonski snijeg, i da nas idući tjedan očekuje pravo. Do tada toplo se obucite i budite strpljivi, stiže nam sunce..