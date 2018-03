problemima javni cestovni prijevoz

Arriva; Panturist i APP Požega

žurno potražiti optimalno rješenje

mreže autobusnih linija

velikim valom iseljavanja

10 posto manje učenika

Olegu Butkoviću

Ivan Anušić

Tekst: Radio Osijek

Foto: OBZ.hr

Unatoč mnogimputnika koji na području Osječko-baranjske županije provode članice grupacijedo daljnjeg ostaje na postojećoj razini, no potrebno je što prije pronaći trajno i svima prihvatljivo rješenje.Zaključeno je to na sastanku članova radne skupine sastavljene od menadžera Arrive Hrvatska i županijskih pročelnika. Ponovljeno je kako trebakoje će zadovoljiti potrebe putnika i jamčiti ekonomično poslovanje prijevoznika, ne samo zbog problema koji su nastali zbog ukidanja i zatim brzog povratka 72 autobusne linije u veljači ove godine, već osobito zbog skore primjene novog Zakona o javnom prijevozu putnika, kao i europske Uredbe o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika koja je na snazi od 2007. godine, a krajnji rok za njenu primjenu je 1. prosinca 2019. godine.Naime, prema novim zakonskim odredbama županije dobivaju ključnu ulogu u određivanju, a prijevoznici moraju osigurati ekonomsku isplativost rada. Posebnost Osječko-baranjske županije jest da je suočena s, tako da primjerice autobusni prijevoz ove školske godine koristi, a na jesen se očekuje još veće smanjenje. Ključnim tako ostaje pitanje iz kojih će se izvora financirati minimalna mreža prijevoza putnika jer županije, gradovi i općine na području Slavonije i Baranje to nikako ne mogu, pa je jedini izlaz očito u državnim subvencijama. Kako stoji u priopćenju sa sastanka radne skupine, zaključeno je kako će takvo stajalište već sljedećih dana biti proslijeđeno ministru mora, prometa i infrastrukturei njegovim suradnicima, a župan osječko-baranjskipozvat će i ostala četiri slavonska župana da podrže inicijativu da se u model sufinanciranja uključi Vlada Republike Hrvatske.