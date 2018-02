vremenskih i tehničkih problema

Tekst i foto: Mislav Matišić

Iako je zbogkoncertmijenjao i datum i mjesto izvedbe ono što su posjetitelji mogli doživjeli u subotu 17. veljače u kultnomzaista pripada rubrici: riječima se! Nakon više od deset godina, dvojica vrhunskih istarskih glazbenika sa svojimodržali su koncert u Valpovo pred. Priča se da se su na koncertu mogle vidjeti i osobe iz, a dodatni draž nastupa bila je činjenica kako je Dražen Turina Šajeta taj dan slavio svoj 46. rođendan. Članovi udruge Karašicka Republika iznenadili su Šajetu(odnosno kulena, slanine, kobasice, čvaraka, sira, orasa, mljevene paprike, svinjske masti, pekmeza, čvarkomaza i dr.), ali i domaćom šljivovicom te FIŠajetom, ljutim fiš paprikašom upakiranom u autohtonu bijelu kanticu „za ponijeti doma“.Koncert je otvorio Alen Vitasović hitom „“, a onda je uslijedilo nešto što je iznenadilo i same organizatore.delirija na plesnom podiju koji je cijelo vrijeme bio ispunjen od prvih do zadnjih redova. Kao da su se svi čudili jedni drugima otkud Slavonci znaju toliko istarskih tekstova (čak je i Vitasović javno pitao je l' moguće da znate tekst od pjesme Livija Morosina „More dimboko nebo visoko“). „Alene! Alene!“ odjekivalo je između svake Vitasovićeve pjesme dok je nizao hitove kao što su „Gušti su gušti“, „Ništ mi se ne da“, „Jenu noć“, ali i Princeov „Purple rain“. Šajeta je nastavio u istom tonu, a raspjevana masa je skakala na hitove kao što su “Party za ekipu“ „Košulja plava“, „Barbara“, „Evergreen“ „Moji koraki“. Svojim osebujnim pošalicama i šalama na svoj i tuđi račun Šajeta je oduševio sve prisutne.Vrhunac koncerta bio je duet Šajete i Vitasovića „Ona je sama“, ali i spontana Alenova izvedba s organizatorima „“ kao i Šajino pjevanje „“, ali i „Lijepa li si“ s umetnutim tekstovima iz lokalnog prostora. Količina pozitive i oduševljenja u prostoru Disco Cluba D mogla se mjeriti u sveprisutnimkoji su na jednu noć zaboravili sve probleme koje ih tište. Ovaj koncert je pokazao kako je za pozitivu zaista potrebno „malo“ odnosno kako skupina progresivnih ljudi posvećena jednom cilju može učiniti mnogo za sebe i svoj kraj, samo se treba aktivirati. Također pokazao je kako su dva najveća aduta slavonske turističke ponude enogastronomija i gostoljubivost. Šajeta i Vitasović kao i njihovi bendovi nisu mogli sakriti emocije jasno dajući do znanja kako ne žele da ovo bude posljednji nastup na istoku Hrvatske naglašavajući činjenicu da ih nitko nije ovako srdačno dočekao. Udruga Karašicka Republika koja je nastala na povezivanju dva susjedna, ali često suprotstavljena grada Belišća i Valpova, proslavila je svoj rođendan povezujući Istru i Slavoniju, a koliko čujemo na tome ne misle stati