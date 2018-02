Boris Piližota

Tekst i foto: Osijek031.com

Tijekom današnjeg ponovnog otvorenja linije od glavnog osječkog trga do kolodvora (tzv. „kolodvorac“), zamjenik gradonačelnikai direktor GPP-aizvijestili su i o nekim drugimu radu osječkog javnog gradskog prijevoznika.Direktor GPP-a Šapina izjavio je kako je početkom 2018. godineopsežan jednogodišnji projekt modernizacije IT sustava koji će omogućitisustava prodaje karata u javnom gradskom prijevozu te putnicima pružiti pravovremene i pouzdane informacije.Navedenim projektom moderniziran je tzv. „backend“, odnosno pozadinski dio IT sustava što uključuje kompletnounutar tvrtke. Trenutni benefit za korisnike javnog prijevoza u Osijeku očitovat će se unabavci prijevozne karte kroz nove kanale i platforme. Isto tako osmišljeni su napredni sustavi za informiranje putnika kako bi pravovremeno, točno i pouzdano pružili sve potrebne informacije putnika.Šapina je istaknuo kako sustavnim ulaganjima GPP želi javni gradski prijevoz uzdignuti na razinui učiniti ga što bržim, boljim i udobnijim za građane.Zamjenik gradonačelnika Piližota najavio je novi investicijski ciklus kroz dva nova projekta - uskoro se raspisujeza nabavkui početak modernizacijekojom će se rekonstruirati veći dio tramvajske mreže sa stajalištima kao prve faze, te potom u drugoj fazi nabaviti nove niskopodne tramvaje. Riječ je o jednom od najvećih investicijskih ciklusa GPP-a od osamostaljenja Hrvatske jer je za početak osigurano više od, što su gotovo u cijelosti bespovratna sredstva.