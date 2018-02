Trga Ante Starčevića

Tekst i foto: Osijek031.com

Danas u 12:03 sati sponovno je krenula nova/stara tramvajska linija broj 3:Riječ je o popularnom „“ koji je vozio do 2009. godine kada je, nakon uvođenja linije 2: Trg Ante Starčevića - Bikara - Trg Ante Starčevića, na žalost velikog broja OsječanaNovu/staru liniju na današnjoj press konferenciji predstavili su potpredsjednik Gradskog vijećai direktor GPP-a. Inicijativa za ponovno uvođenje ove linije potekla je od g. Šerića i Stranke Aktivni nezavisni umirovljenici koji su sve ove godine zaprimaliuglavnom starijih sugrađana koji su morali do kolodvora ići pješice ili presjedati na Đakovštini.Drugi razlog bilo je nedavnoGPP-a i međumjesnih autobusnih prijevoznika, što znači da će učenici i studenti iz drugih gradova u Osijek dolaziti redovnim autobusnim prijevozom i time će značajno porasti potreba za boljim povezivanjem autobusnog i željezničkog kolodvora i središta grada.Također, nova linija olakšat će dolazak do centra i stanovnicima Industrijske četvrti koji će sada samo trebati prijećiiznad željezničkog kolodvora i dočekati prvi tramvaj.Tramvaji će na ovoj liniji voziti, od 05:55 sati ujutro do 19:55 sati navečer, svakih 15 minuta, dok će subotom biti 25 polazaka, od 06:10 ujutro do 12:15 sati. Nedjeljom ova linija neće prometovati. Linija za Bikaru ostaje kako je bilo do sada.Raspored polazaka nove linije imate dolje ispod teksta, a za sve dodatne informacije i upite obratite se GPP-u na brojeve telefona 228-308 i 206-032 ili ih potražite na web stranici GPP-a