Već godinama sena to kako turisti iz drugih država čestopojmove, a jedan od razloga je, odnosno brenda Slavonije kaoObzirom da brend Slavonija trenutno, jučer su se u zgradi Osječko-baranjske županije sastali predstavnici svih pet slavonskih županija, a sastanak su vodili zamjenik županai v.d. pročelnica Upravnog odjela za kontinentalni turizam. Bio je to inicijalni sastanak kako bi se utvrdilo da li kod svih županija postoji spremnost za zajednički nastup i stvaranje takvog brenda te se dogovorile daljnje aktivnosti.Neposredan povod zau stvaranju brenda potaknuto je i mogućnošću korištenja sredstava Hrvatske turističke zajednice, koja je u financijskom planu za ovu godinu predvidjelaupravo za projekte brendiranja. Osim toga, u Osječko-baranjskoj županiji je početkom ove godine ustrojenčiji je temeljni cilj prerastanje velikih turističkih potencijala u realne projekte, koji bi se mogli još uspješnije razvijati zajedničkim pristupom svih pet slavonskih županija.Sudionici sastanka suglasni su da za brendiranje Slavonije treba koristiti znanja, osobito istraživanja i radove profesorau Osijeku, s kojima će se ubrzo organizirati radni sastanak. Istovremeno će se zatražiti sastanak s čelnicimana kojemu bi predstavnici svih pet županija zajednički nastupili te zatražili potporu krovne turističke organizacije Hrvatske, a izravno će se uključiti i predstavnici županijskih i gradskih turističkih zajednica i ureda.Na sastanku se konkretno razgovaralo o tome što se i kako želi brendirati, koje sadržaje prezentirati i kako, po čemu je trenutno prepoznatljivo područje S, kakouzdići od „mrtvog kapitala“ do primamljivih turističkih sadržaja, kako prepoznatljivost po hrani i piću proširiti i na druge sadržaje, a istovremeno ublažiti ili promijeniti lošu sliku koju ostavljaju napušteni i devastirani objekti, kako repozicionirati, kako iskoristiti dobre rezultate, kako unaprijediti smještajne kapacitete, razviti kampove…Na sastanku je potvrđeno da postojiza brendiranje Slavonije te da se turistički razvoj Slavonije povede za modelima sličnim bavarskom, tirolskom i drugih razvijenih turističkih destinacija.