Noć muzeja

petak, 26. siječnja 2018.

sport

Osijek:

Muzej likovnih umjetnosti

slobodan

Program:

Arheološki muzej Osijek:

ove će se godine održati ugodine. Tema jeMuzej likovnih umjetnosti se jedanaesti puta uključuje u manifestaciju Noć Muzeja u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva. Ove godine naglašena je zajednička tema svih muzeja Važno je sudjelovati, Muzeji i sport – brže, više, jače, citius, altius, fortius… Program će pratiti tradicionalnu manifestaciju Osmi dani grafike koji će predstaviti suvremenu japansku grafiku dvama izložbama. Samostalnom izložbom Hraumija Sonoyame i izložbu umjetničke skupune HAN17 (Tokio). U izvedbu radionica uključit će se vanjski suradnici, umjetnici grafičari i izlagači koji će održati prigodne radionice u Noći muzeja. Predstavljeni program promovirat će dvije različite kulture, japansku i hrvatsku.Ulaz jeProvedite ugodno vrijeme u Noći Muzeja Slavonije u petak 26. siječnja s početkom u 18:00 sati.U zgradi Magistrata, na adresi Trg sv. Trojstva 6 možete posjetiti izložbe:- „Tvrđa u Osijeku“- „105 godina kina Urania 1912. – 2017.“- „Zastave iz fundusa Muzeja Slavonije“,- stalni postav “Antika- Lapidarij”,dok u zgradi Glavne straže, na adresi Trg sv. Trojstva 2- stalni postav „Prapovijest“ ,- stalni postav „Seoba naroda i srednji vijek“,- „Beketinci – Bentež“ , i- „500 godina reformacije: povijesni tragovi i baština osječkih evangelika-luterana”.Također, izuzetno zadovoljstvo nam je najaviti kako je Arheološki muzej Osijek ponovno s vama u Noći muzeja i dalje u 2018. godini. Doživite djelić onoga što vas očekuje u skorijoj budućnosti. Samo u ovoj noći možete pogledati maketu rimske promatračnice izrađene za budući stalni postav „Antike“ te rimske freske pronađene u arheološkim istraživanjima na Trgu bana Josipa Jelačića u Osijeku.Promocija stalnog postava bit će od 18:00 do 01:00 u Multimedijalnoj dvorani zgrade Glavne straže.Od 18:00 do 21:00 za djecu i mlade osmislili smo prigodan program na temu antike, u prostoru atrija zgrade Glavne straže.Radno vrijeme Muzeja Slavonije u petak 26. siječnja bit će od 18:00 do 01:00 sat.Otvorenje izložbe "Bure baruta 7: Luka Petrak, Mirna Pokorić, Dorian Trepić"