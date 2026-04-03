Tradicionalna podjela fiša u Osijeku okupila brojne građane na Veliki petak
03.04.2026. 17:29
U Osijeku je u petak, uoči Uskrsa, održana tradicionalna podjela fiš paprikaša, tijekom koje je građanima podijeljeno 3000 porcija tog slavonsko-baranjskog specijaliteta, a događajem je ujedno započela i manifestacija “Uskrs u Osijeku”.
Gradonačelnik Ivan Radić izjavio je kako se podjelom fiša na Veliki petak njeguje dugogodišnja blagdanska tradicija te promiču vrijednosti zajedništva i solidarnosti.
– Tradicionalno na Veliki petak imamo blagdansku osječku tradiciju, a to je podjela fiša. To je posno jelo koje se jede na Veliki petak u Slavoniji i Baranji. Želimo zajedno s našim sugrađanima na ovaj način obilježiti Veliki petak kroz blagdansko druženje i kroz brigu za druge, jer to su upravo vrijednosti koje želimo njegovati – rekao je gradonačelnik Radić.
Dodao je kako je podjela fiša ujedno i uvod u širu uskrsnu manifestaciju u gradu.
– Započinjemo s manifestacijom ‘Uskrs u Osijeku’ koja se nastavlja sutra bogatim programom. Pozivam sve naše posjetitelje i sugrađane da Uskrs i uskrsne blagdane provedu u Osijeku uz tradiciju, okupljanje i dobro društvo – poručio je gradonačelnik.
Predsjednik Udruge majstora kotlića Slavonije i Baranje Davor Tomić rekao je da je u pripremi fiša sudjelovalo 15 kuhara te da je utrošeno oko 600 kilograma ribe, uz znatne količine začina i drugih sastojaka.
Dodao je kako pripreme traju nekoliko dana, uključujući nabavu namirnica i organizaciju kuhanja, a fiš se kuhao u kotlićima zapremnine 80 litara.
Tomić je napomenuo kako svaki kuhar daje osobni pečat pripremi, zbog čega se okus fiša može razlikovati, unatoč istim osnovnim sastojcima.
Tradicionalna podjela fiša i ove je godine okupila velik broj građana.
Manifestacija „Uskrs u Osijeku” nastavlja se u subotu sajmom domaćih proizvođača na središnjem trgu, edukativnim radionicama u Zoološkom vrtu te uskrsnim tramvajem.
Foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)