Osijeku

Uskrsa

fiš paprikaša

3000 porcija

Uskrs u Osijeku

Ivan Radić

Tradicionalno na Veliki petak imamo blagdansku osječku tradiciju, a to je podjela fiša. To je posno jelo koje se jede na Veliki petak u Slavoniji i Baranji. Želimo zajedno s našim sugrađanima na ovaj način obilježiti Veliki petak kroz blagdansko druženje i kroz brigu za druge, jer to su upravo vrijednosti koje želimo njegovati

Započinjemo s manifestacijom ‘Uskrs u Osijeku’ koja se nastavlja sutra bogatim programom. Pozivam sve naše posjetitelje i sugrađane da Uskrs i uskrsne blagdane provedu u Osijeku uz tradiciju, okupljanje i dobro društvo

Davor Tomić

15 kuhara

600 kilograma ribe

nekoliko dana

80 litara

osobni pečat

velik broj građana

sajmom domaćih proizvođača

edukativnim radionicama

je u petak, uoči, održana tradicionalna podjela, tijekom koje je građanima podijeljenotog slavonsko-baranjskog specijaliteta, a događajem je ujedno započela i manifestacija “”.Gradonačelnikizjavio je kako se podjelom fiša na Veliki petak njeguje dugogodišnja blagdanska tradicija te promiču vrijednosti zajedništva i solidarnosti.– rekao je gradonačelnik Radić.Dodao je kako je podjela fiša ujedno i uvod u širu uskrsnu manifestaciju u gradu.– poručio je gradonačelnik.Predsjednik Udruge majstora kotlića Slavonije i Baranjerekao je da je u pripremi fiša sudjelovalote da je utrošeno oko, uz znatne količine začina i drugih sastojaka.Dodao je kako pripreme traju, uključujući nabavu namirnica i organizaciju kuhanja, a fiš se kuhao u kotlićima zapremnineTomić je napomenuo kako svaki kuhar dajepripremi, zbog čega se okus fiša može razlikovati, unatoč istim osnovnim sastojcima.Tradicionalna podjela fiša i ove je godine okupilaManifestacija „Uskrs u Osijeku” nastavlja se u subotuna središnjem trgu,u Zoološkom vrtu te uskrsnim tramvajem.