Foto: Osijek031.com/Arhiv

snažno suu ponedjeljak ujutro, dosegnuvšiod srpnja 2022., nakon eskalacije sukoba nai blokade izvoza krozNa američkom tržištu barel nafte oko 3.30 sati vrijedio je, gotovonego u petak. Na londonskom tržištu cijena je porasla 25,5 posto, naRast se nastavlja nakon prošlotjednog skoka cijena –u SAD-u, što jeod 1983., dok je u Londonu cijena porasla oko 28 posto.Do poskupljenja je došlo nakonSAD-a i Izraela na Iran, što je dovelo doHormuškog tjesnaca, kroz koji inače prolazi okobarela nafte dnevno, odnosno oko 20 posto svjetske potrošnje. Zbog prekida izvoza skladišta na Bliskom istoku brzo se pune, pa su Irak i Kuvajt već počeliProizvodnja u Iraku na glavnim južnim poljima pala je za oko 70 posto, naSmanjenje proizvodnje najavio je i Kuvajt, dok analitičari procjenjuju da bi isto uskoro mogle učiniti iStručnjacida bi cijene nafte u idućim tjednima mogle ostati, čak i ako se sukob brzo smiri, jer će biti potrebno vrijeme za. Katarski ministar energetike Saad al-Kaabi upozorio je da bi cijena mogla dosegnuti ipo barelu ako tankeri ne budu mogli prolaziti kroz Hormuški tjesnac.Zbog situacije na svjetskom tržištu Vlada RH će održatina kojoj će razmatrati ponovno. Prema procjenama, bez državne intervencije cijena dizela mogla bi porasti za, a benzina za. To bi značilo da bi spremnik dizela od 50 litara mogao poskupjeti oko 12 eura, a benzina oko 4,5 eura.