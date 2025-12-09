Bolovanja u porastu: sve više dugotrajnih slučajeva, pacijenti mjesecima čekaju preglede
09.12.2025. 9:34
U prvih devet mjeseci ove godine bilježi se porast bolovanja. Stopa iznosi 4,12 posto, a prosječno je svaki dan na bolovanju bilo gotovo 75.000 osiguranika, što je više nego prošlogodišnjih 70.595. Rast bilježe i dugotrajna bolovanja.
Pacijenti kao najveći problem navode dugo čekanje na dijagnostičke preglede. "Odu u bolnicu pa dok naprave sve pretrage, to traje po tri mjeseca, dok sve napraviš, dok sve dočekaš. Neke stvari čekaš godinu dana, pa odeš i platiš", kaže Boris za Dnevnik.hr, dok Tomislav upozorava da mnogi ni ne mogu saznati dijagnozu zbog dugih lista čekanja.
Istodobno, dio pacijenata izbjegava otvarati bolovanje zbog niskih naknada. "Otprilike svaki četvrti pacijent uopće ne želi otvarati bolovanje ili ga želi vrlo brzo zatvoriti jer nema od čega živjeti", upozorava Nataša Ban Toskić iz KoHOM-a, dodajući da su troškovi života visoki, a naknade male.
KoHOM godinama apelira da se pacijentima na dugotrajnom bolovanju omogući prioritet na dijagnostičko-terapijske postupke, no to se još nije ostvarilo. Ban Toskić ističe i da vještačenja za invalidsku mirovinu, iako bi trebala trajati 60 dana, sada traju i do godinu dana.
Na vrhu uzroka dugotrajnih bolovanja nalaze se mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja.
HZZO porast stope bolovanja dijelom objašnjava rastom broja aktivnih osiguranika – za 51.101 više nego lani, odnosno 2,9 posto. Ukupan trošak bolovanja dosegnuo je 191,3 milijuna eura, što je oko 20 posto više nego prošle godine, na što je utjecalo i povećanje naknada u kolovozu.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Pacijenti kao najveći problem navode dugo čekanje na dijagnostičke preglede. "Odu u bolnicu pa dok naprave sve pretrage, to traje po tri mjeseca, dok sve napraviš, dok sve dočekaš. Neke stvari čekaš godinu dana, pa odeš i platiš", kaže Boris za Dnevnik.hr, dok Tomislav upozorava da mnogi ni ne mogu saznati dijagnozu zbog dugih lista čekanja.
Istodobno, dio pacijenata izbjegava otvarati bolovanje zbog niskih naknada. "Otprilike svaki četvrti pacijent uopće ne želi otvarati bolovanje ili ga želi vrlo brzo zatvoriti jer nema od čega živjeti", upozorava Nataša Ban Toskić iz KoHOM-a, dodajući da su troškovi života visoki, a naknade male.
KoHOM godinama apelira da se pacijentima na dugotrajnom bolovanju omogući prioritet na dijagnostičko-terapijske postupke, no to se još nije ostvarilo. Ban Toskić ističe i da vještačenja za invalidsku mirovinu, iako bi trebala trajati 60 dana, sada traju i do godinu dana.
Na vrhu uzroka dugotrajnih bolovanja nalaze se mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja.
HZZO porast stope bolovanja dijelom objašnjava rastom broja aktivnih osiguranika – za 51.101 više nego lani, odnosno 2,9 posto. Ukupan trošak bolovanja dosegnuo je 191,3 milijuna eura, što je oko 20 posto više nego prošle godine, na što je utjecalo i povećanje naknada u kolovozu.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)