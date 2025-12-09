porast bolovanja

4,12 posto

75.000 osiguranika

70.595

dugotrajna bolovanja

najveći problem

dugo čekanje

Odu u bolnicu pa dok naprave sve pretrage, to traje po tri mjeseca, dok sve napraviš, dok sve dočekaš. Neke stvari čekaš godinu dana, pa odeš i platiš

Tomislav

ni ne mogu saznati

izbjegava

Otprilike svaki četvrti pacijent uopće ne želi otvarati bolovanje ili ga želi vrlo brzo zatvoriti jer nema od čega živjeti

Nataša Ban Toskić

prioritet

60 dana

mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

51.101

2,9 posto

191,3 milijuna eura

Foto: Osijek031.com/Ilustracija