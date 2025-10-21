Servisne informacije [21. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
21.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 19°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 12:00 sati - Daljska 1-7 nep, Novogradiška 19-59 nep, Pleternička 18/a-38 par, 3-11 nep
od 12:00 do 14:00 sati - Zapadno predgrađe 18, 24-28 par, 28/a, 30-32 par, 19, 23-31 nep, 35
Čepin
od 11:30 do 14:00 sati - Diljska 33-39, Kalnička 9-15 nep, Mosorska ulica 14-26 par
Čepinski Martinci
od 8:30 do 11:30 sati - Grabik 8-56 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-26.10.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [09.-15.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Pravni fakultet Osijek: 7. regionalni tjedan Central European Social Policy and Social Work Network (CESPASWON) [program, 2025.]
- GISKO: Književna večer "Posudite od prevodilaca" @ Ogranak Retfala
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige autorice Brankice Damjanović "Leksikon uvida"
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)