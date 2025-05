"Ningyo: Umjetnost i ljepota japanskih lutaka"

Galeriji Kulturnog centra

ponedjeljak, 2. lipnja 2025.

Veleposlanstvom Japana i Japanskom fondacijom

ljudsko obličje

“Ningyō lutke kojima se moli za odrastanje djece,” “Ningyō lutke kao umjetnost,” “Ningyō lutke kao narodna umjetnost,” te “Širenje kulture Ningyō lutaka.”

Katashiro i Amagatsu

naziv je nove izložbe koja će ubiti otvorena u, s početkom u 19.00 sati u suradnji sPod naslovom NINGYŌ, što na japanskom znači “”, kultura lutaka koja se kultivirala tijekom duge povijesti Japana na ovoj putujućoj izložbi bit će predstavljena kroz 67 pomno odabranih lutaka.Lutke na izložbi razvrstane su u četiri kategorije, a sukladno simbolici i namjeni:Ova izložba predstavlja sveobuhvatan uvod u japansku kulturu lutaka, od lutaka, koje se smatraju arhetipovima lutaka u Japanu pa do lokalnih lutaka, koje odražavaju klimu i anegdote iz cijele zemlje, zatim lutaka za oblačenje koje su danas u Japanu voljene kao igračke do figura u punoj veličini koje su cijenjene širom svijeta.Japanska fondacija se usredotočuje na aktivnosti predstavljanja japanske umjetnosti i kulture u inozemstvu, pa se tako svake godine ovakve putujuće izložbe iz svih područja umjetnosti, uključujući i suvremenu umjetnost, primijenjenu umjetnost, fotografiju, arhitekturu, dizajn, mange i japanske lutke, održavaju u približno 80 muzeja i galerija širom svijeta.Osijek ovom izložbom koja se otvara 2. lipnja u Kulturnom centru postaje jedna od destinacija na kojoj će izložba stati - i ostati sve do 23. lipnja do kad će ju, uz besplatan ulaz, svi zainteresirani posjetitelji moći posjetiti svaki dan, od ponedjeljka- do subote od 10-22 sata.