Grad Osijek

Međunarodni praznik rada

glazbu, domaće specijalitete i dobro raspoloženje

Udruge majstora kotlića Slavonije i Baranje

3000 porcija graha

Ivan Radić

Prekrasno vrijeme, velik broj Osječana, dobar grah, dobro društvo, piće i gužvare. Nema boljeg poziva za doći u Osijek i proslaviti Međunarodni praznik rada. Zahvaljujem, kao i protekle četiri godine, najboljim Majstorima kotlića Slavonije i Baranje, koji za nas kuhaju grah, a za Veliki petak i Badnjak fiš. Reakcije sugrađana su odlične

4210 više

Također, od danas smo uveli besplatan prijevoz za sve umirovljenike i osobe starije od 65 godina. Svim dežurnim službama i svima koji danas rade čestitam Praznik rada

Davor Tomić

Naše pripreme traju tri do četiri dana prije događaja, od nabave mesa, drva, povrća, čišćenja, vaganja, začina, sve to treba obaviti. U 12 kazana kuhamo 150 kg mesa, 100 kg graha, puno povrća, mrkve, peršina, celera, luka, domaće paprike. Sve su to velike količine koje treba pripremiti. Nadam se da će se svi dobro najesti

Tamburaškog sastava Žeteoci

Tekst i foto: Osijek.hr

i ove je godine, na tradicionalan način, obilježiona lijevoj obali Drave kod katakombi, okupljajući građane na zajedničkom druženju uzZa ovu prigodu članovipripremili su čak, što je dosad najveći broj podijeljenih porcija na proslavi Praznika rada.Uz svaku porciju graha građanima su ponuđeni i komad gužvare te piće, a u podjeli je sudjelovao i gradonačelnik Osijeka, koji je izrazio zadovoljstvo odazivom sugrađana i uspjehom manifestacije.– istaknuo je gradonačelnik Radić.Naglasio je kako Grad Osijek Praznik rada dočekuje s odličnim gospodarskim pokazateljima rekavši da je u odnosu na 2021. godinuzaposlenih, da je nezaposlenost pala za 31,9 posto, a rekordan je broj i poduzetnika i obrtnika.– poručio je gradonačelnik., predsjednik Udruge majstora kotlića Slavonije i Baranje otkrio je koliko je truda potrebno za ovakvu manifestaciju.– kazao je Tomić.Prazničnu atmosferu u četvrtak je dodatno upotpunio nastup. Za organizaciju ovog događanja Grad Osijek je iz proračuna izdvojio 13 000 eura.