[VIDEO] “Prijatelji ostaju” – Ravnica novim spotom slavi prijateljstva koja traju cijeli život

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Tamburaški sastav Ravnica predstavio je novi spot za pjesmu „Prijatelji ostaju“, koju su izveli na ovogodišnjem festivalu „Zlatne žice Slavonije“ u Požegi.

Vesela i duhovita pjesma donosi priču o pravim prijateljstvima koja odolijevaju vremenu – od dječačkih dana, preko mladosti pa sve do zrelih godina. Uz prepoznatljiv tamburaški zvuk i dozu slavonskog humora, Ravnica kroz stihove donosi situacije u kojima će se, vjeruju autori, mnogi prepoznati.

Spot je sniman u Bilju, u obiteljskoj kući obitelji Kudeljnjak, prema scenariju Roberta Kudeljnjaka, Željka Lončarića-Žeca i Saše Rališa-Pište. Režiju, snimanje i montažu potpisuju Mario Šulina i Ivan Bilandžić, dok je za produkciju zaslužna Produkcija Nova.

Audio produkcija pjesme realizirana je u osječkom ATELIERU 54, u vlasništvu Stjepana Rudinskog.

TS Ravnica od svojih početaka njeguje čisti tamburaški zvuk, a svojim nastupima i pjesmama godinama je jedan od prepoznatljivih sudionika „Zlatnih žica Slavonije“ i drugih tamburaških festivala.