Vladimir Mađarević dobitnik Državne nagrade za sport “Franjo Bučar” za 2026. godinu

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Vladimir Mađarević, glavni trener osječkog gimnastičkog kluba, dobitnik je Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ za 2026. godinu, jednog od najvažnijih priznanja u hrvatskom sportu.

Mađarević je dugogodišnji trener koji svojim radom značajno pridonosi razvoju sportske gimnastike u Hrvatskoj. Osim trenerskog angažmana u klubu, obnaša dužnost predsjednika Tehničkog odbora muške sportske gimnastike i izbornika muške seniorske reprezentacije.

Važnu ulogu ima i u organizaciji velikih sportskih događanja. Direktor je DOBRO World Cupa u Osijeku, međunarodnog gimnastičkog natjecanja koje okuplja vrhunske sportaše iz cijelog svijeta, a ove je godine bio i operativni direktor Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici.

Državna nagrada „Franjo Bučar“ priznanje je za njegov dugogodišnji predani rad, doprinos hrvatskoj gimnastici te razvoj i promociju sporta. Poseban je to razlog za ponos i njegov klub, u kojem godinama radi s gimnastičarima i sudjeluje u razvoju sredine koja je Osijek pozicionirala na međunarodnoj gimnastičkoj sceni.