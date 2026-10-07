Tri-tim Osijek pokorio Klimno: Osječani osvojili čak pet ekipnih postolja!

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Predivan sunčan dan i atmosfera, čak 240 najboljih hrvatskih triatlonaca, od najmlađih uzrasta do iskusnih natjecatelja, okupilo se 3. listopada 2026. u Klimnu na Finalu Hrvatske triatlon lige i Državnom prvenstvu Hrvatske u sprint triatlonu.

Ekipa Tri-tim Osijek nastupala je u svim kategorijama. Od šest mogućih ekipnih postolja ostvarena je 5 po čemu je Tri-tim Osijek najbolja ekipa. A posebno raduje po prvi put u povijesti kluba seniorsko postoje na finalu Hrvatske triatlon lige.

Karla Plužarić je osvojila 3. mjesto u U17 kategoriji, dok je među juniorkama završila na 4. mjestu. Zajedno s Dinom Madavić i Ivnom Maričić, juniorke su osvojile 1. mjesto ekipno. U seniorskoj konkurenciji, zajedno sa Katarinom Šuvak koja je bila na šestom mjestu, djevojke su osvojile ekipno treće mjesto. Kod kadetkinja je Lucija Plućarić završila na 4. mjestu, Marija Baličević na 5., a Tončica Vučemilović na 7. mjestu, što im je donijelo 2. mjesto ekipno. Od seniora je najbolji plasman ostvario Jaccopo Butturini na 6. mjestu, a zajedno s Petrom Cvetkom i Zenom Stankovićem osvojio je 3. mjesto ekipno.

Juniori Teo Zarić, Petar Filipović i Marin Tadić osvojili su 2. mjesto ekipno.