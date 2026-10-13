Taekwondo klub Osijek uspješan u Podgorici i Zagrebu: Dvije medalje za osječke borce

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Proteklog vikenda održano je Montenegro Podgorica Open u Podgorici u Sportskoj dvorani hotela Voco, taekwondo natjecanje G-1 statusa za seniore i E-1 statusa za kadete i juniore gdje su natjecatelji mogli skupiti nove bodove za Svjetske rang-liste za te uzraste u borbama. Na natjecanju je bilo prisutno oko 700 natjecatelja iz cijelog svijeta.

Na natjecanju je bio prisutan i taekwondo klub „Osijek“ sa svoje dvije natjecateljice, juniorkom Petrom Žaper (-63kg) i seniorkom Deom Marković (-53kg).

U subotu 10.10.2026. na tatami su izlazili kadeti i juniori. Tako je juniorka Petra Žaper zabilježila novi nastup na ovako jakom turniru.

Petra Žaper ja nakon napornog dana i nakon odlične i neizvjesne borbe u polufinalu sa predstavnicom Fortece Evom Bogoje koju je dobila 2:1 (0:2; 4:2 ; 2:2 prednost za Petru na sudačko preglašavanje, jednoglasno, jer ni elektronski sustav nije prepoznao pobjednika u trećoj rundi) u finalnoj borbi ipak izgubila od predstavnice Novog Grada iz Sarajeva Inele Šakić 2:0 (4:2; 6:2) i morala se zadovoljiti srebrnom medaljom. Petra je ovim nastupom skupila nove bodove za Svjetsku rang-listu juniora.

U nedjelju 11.10.2026. na tatami izlaze seniori pa tako i Dea Marković koja u prvom kolu u borbi s predstavnicom izbjeglica Nazilom Entezari ipak gubi u zadnjim sekundama i prve i druge runde s 2:0 (4:2; 4:2) i ostaje bez plasmana.

Dana 10.10.2026. u Zagrebu se održao Čigra Open 2026. u dvorani Sutinska Vrela u Podsusedu, Zagreb. Na turniru je nastupilo oko 500 natjecatelja iz Slovačke, Slovenije, Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Na ovom turniru svoje vještine su mogli odmjeriti limači, mlađi kadeti, kadeti, juniori i seniori iz najjačih klubova ovih zemalja, u borbama, kickovima ( udaranje vreće 20 sekundi što više puta) i formama.

Taekwondo klub „Osijek“ bio je prisutan s natjecateljem u formama Domagojem Ljevarom, koji je natjecanje završio na trećem mjestu i osvojenom brončanom medaljom.